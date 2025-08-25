화성시 "AI 활용한 정책 아이디어 찾습니다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 14일까지 'AI 정책제안 공모전' 개최

경기도 화성시는 인공지능(AI) 기술을 활용해 생활 속 불편을 해소하고 행정 서비스의 효율성을 높이기 위한 '2025년 AI 정책제안 공모전'을 25일부터 다음 달 14일까지 실시한다.

공모 주제는 ▲AI 기술을 통해 효율을 높이거나 문제를 해결할 수 있는 창의적인 아이디어 ▲교통·복지·안전·환경 등 생활 전반에 적용할 수 있는 AI 활용 아이디어 등이다.

화성시에 거주하거나 생활권을 두고 있는 시민 및 시 소속 공무원이면 개인 또는 팀 단위로 응모할 수 있다. 희망자는 시청 홈페이지에 게시된 공고문을 참고해 네이버 폼으로 신청하면 된다.

시는 접수된 제안을 대상으로 소관부서 자체 심사, AI 실무평가단 심사, 발표심사를 거쳐 수상작을 선정한다.

시상은 시민 부문과 공무원 부문으로 나눠 총 6건을 시상하며, 총상금은 800만원 규모다. 선정 결과는 11월 중 시청 홈페이지에 공고 및 개별 통보한다.





박승현 화성시 AI전략담당관은 "우수 제안은 정책화해 시민이 체감할 수 있는 행정 혁신으로 이어가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

