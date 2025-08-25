출판진흥원, 다음 달 3일 2025 출판산업 포럼...'인공지능(AI)과 출판'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

9월3일 창비 서교빌딩서 포럼

온·오프라인 동시 개최

한국출판문화산업진흥원은 다음 달 3일 오후 2시, 창비 서교빌딩 50주년홀에서 'AI와 출판, 상상 그 이상의 미래'를 주제로 '2025 출판산업 포럼'을 개최한다고 25일 밝혔다.

2025 출판산업 포럼 포스터. 한국출판문화산업진흥원

이번 포럼에서는 인공지능(AI) 기술이 출판 산업 전반에 미치는 영향과 현황을 살펴보고, 향후 출판·유통·창작·제도 측면에서 제기될 쟁점과 발전 방향을 논의할 예정이다.

기조 강연은 ▲'다리 위의 독자 - 인지 확장의 새로운 지평'(경희대학교 경영대학원 김상균 교수)으로 시작한다. 이어 ▲'출판사의 생존과 도약: 디지털 전환과 AI 활용 전략'(교보문고 류영호 부장) ▲'AI 도입을 통한 독서 경험 개선'(밀리의 서재 AI 서비스팀 문재희 팀장) ▲'작가가 바라본 AI와 글쓰기'(SF 작가이자 공학박사인 전윤호 작가) ▲'AI시대 출판산업의 윤리적·법적 쟁점과 과제'(서일대학교 미디어출판학과 한주리 교수)순으로 이어진다. 사회는 파이브 세컨즈의 남석현 대표가 맡는다.

현장 참가 신청은 오는 9월1일 오후 5시까지 출판진흥원 누리집에서 가능하며, 온라인으로 참여를 원하는 경우 출판진흥원 유튜브 채널을 통해 시청할 수 있다.





출판진흥원 관계자는 "인공지능은 출판 산업의 기존 작업 방식을 변화시키고 있다"며 "이번 포럼을 통해 출판업계에서 필요로 하는 인공지능 관련 과제를 검토하고, 지원 가능성을 모색해 나가겠다"고 밝혔다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

