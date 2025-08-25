교육부, 최교진 후보자 논란 관련 "청문회서 소상히 설명할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교육부 인사청문회준비단이 25일 최교진 부총리 겸 교육부 장관 후보자의 논문 표절 의혹과 '막말 논란'에 대해 "후보자는 제기된 각종 논란과 문제들을 잘 정리해 인사청문회 때 소상히 설명하고 양해를 구하겠다는 입장"이라고 밝혔다.

구연희 교육부 대변인은 이날 정부세종청사에서 연 정례 브리핑에서 "사안이 제기될 때마다 간단한 몇 마디의 입장문으로 대응하는 것이 오히려 오해를 키울 소지가 있다"며 이같이 전했다.

구 대변인은 "후보자는 언론 등을 통해 보도되는 각종 문제 제기와 비판을 잘 살펴보고 있다"며 "어떤 것은 오해에서 비롯된 것도 있고, 어떤 것은 사과해야 할 부분도 있다고 보고 있다"고 덧붙였다.

그는 '이진숙 전 후보자 때도 여러 논란에 수시 대응하지 않아 문제를 키웠다는 지적이 있었는데 이번에도 그 기조를 유지하는 이유가 무엇이냐'는 질문에 "단순한 입장 표명으로 (대응)할 수 있는 게 아니어서 인사청문회 때 소상히 말씀드리겠다는 취지"라고 답했다.





구 대변인은 최 후보자의 논문 표절 의혹에 대해서는 "(후보자가 쓴) 논문은 1개뿐이고, 인사청문회준비단 내 검증팀이 검증을 마친 상황"이라고 했다. 이어 '검증을 마쳤다는 것은 표절이 아니라고 판단한 것인가'라는 질문에 "인사청문회 때 설명하겠다"고 말했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr

