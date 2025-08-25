삼진어묵, 베트남 하노이 '탕롱몰' 신규 매장 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

K-푸드 열풍 타고 글로벌 확장 가속…시그니처 메뉴 현지화 전략 강화

K-어묵 브랜드 삼진어묵(대표 박용준)이 글로벌 시장 공략에 속도를 내고 있다.

삼진어묵은 지난 22일 베트남 하노이의 초대형 복합 쇼핑몰 '고! 탕롱몰'에 '삼진어묵 탕롱점'을 신규 오픈했다고 25일 전했다. 오픈 당일 매장은 현지 고객들로 붐비며 높은 관심을 입증했다.

'고! 탕롱몰'은 하노이 신도시 중심지에 위치한 대형 쇼핑 플랫폼으로 주말 평균 3만명 이상이 방문하는 곳이다. 약 1만2000㎡ 규모에 마트, 푸드코트, 키즈존, 영화관 등이 들어서 있어 내국인은 물론 해외 관광객 유입도 많은 핵심 상권으로 꼽힌다.

최근 넷플릭스 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스가 미국·베트남·대만 등에서 주간 1위를 기록하며 K-푸드에 대한 글로벌 관심이 높아진 가운데, 삼진어묵은 젊은 소비층 비중이 큰 베트남 시장을 주요 타깃으로 삼았다.

탕롱점에서는 현지 맞춤형 메뉴를 포함한 약 40여 종의 어묵이 판매된다. 이 중 20여 종은 매장에서 직접 만든 수제 어묵으로 제공되며, 시그니처 메뉴로는 한국 내에서도 큰 인기를 끌고 있는 '어묵고로케'와 영도본점 한정 메뉴였던 '수제어묵경단'이 새롭게 선보인다. 특히 수제어묵경단은 갈비, 맛살, 고수 등 현지 재료를 활용한 신제품으로 베트남 소비자 공략에 나선다.

삼진어묵은 맛과 식감을 유지하기 위해 자체 개발한 '스마트 쇼케이스'를 설치했다. 이 설비는 일정한 온도를 유지하는 '할로켄 조명'과 고온 살균 스팀 분사 기능으로 어묵의 수분을 지켜 촉촉한 식감을 오래 유지할 수 있도록 한다.

박용준 삼진어묵 대표는 "베트남은 아시아에서 가장 역동적인 소비 시장이자 K-푸드 성장 잠재력이 큰 핵심 시장"이라며 "차별화된 현지화 제품과 콘텐츠로 전 세계 소비자에게 K-어묵의 새로운 경험을 전할 것"이라고 말했다.





삼진어묵은 2017년 싱가포르 해외 1호점을 시작으로 인도네시아, 호주 등으로 확장해왔다. 최근에는 '2024 대한민국 100년 기업'에서 중소벤처기업부 장관상을 수상했으며, '한국산업의 브랜드파워(K-BPI)' 수산가공식품 부문 5년 연속 1위, '2025 브랜드 고객충성도 대상' 어묵 부문 1위를 기록하며 국내 대표 어묵 브랜드로 입지를 다지고 있다.

삼진어묵 베트남 탕롱점.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

