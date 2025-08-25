임실군, 아열대 과수 '애플망고' 본격 수확

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기후변화·농촌 고령화 속 농가 소득원

전북 임실군은 기후변화와 농촌 고령화에 대응하기 위해 시범적으로 도입한 아열대 과수 '애플망고'가 본격적으로 출하를 시작했다고 25일 밝혔다.

특히, 겨울철 눈이 많고 기온이 낮아 아열대 작물 재배가 쉽지 않은 지역 여건 속에서도 임실군은 끊임없는 연구와 시도를 통해 애플망고 재배에 성공했으며, 새로운 농가 소득원으로 자리매김하고 있다. 임실에서 생산되는 애플망고는 당도가 높고 특유의 향이 풍부하며 과육이 부드러워 소비자들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

군은 기후 온난화 등 기후변화와 소비패턴 변화에 앞장서 지난 2021년부터 애플망고 등 아열대 과수단지 3,995㎡ 조성을 위한 시범 사업을 추진해 현재 3개 농가가 애플망고를 1개 농가가 레드향을 재배하고 있다.

또 지역 환경에 적합한 품종과 재배 기술 정립을 위해 애플망고 등 아열대 작목에 대한 작물 생육 시기별 현장 컨설팅을 실시함으로써 안정적 생산 기반을 조성하는데 박차를 가하고 있다.

군은 초기 시설 투자비, 겨울철 난방비 등 경제성을 고려해 지속적으로 아열대 과수의 재배 가능성을 검토하고 농촌진흥청 등 관계 기관과의 연계를 통해 재배 기술 전파를 통해 고품질 아열대 과수 생산에 힘쓸 계획이다.

더불어 농가 직거래와 온라인판매, 지역축제 연계 홍보 등을 통해 소비자들이 임실에서 생산한 아열대 과수를 손쉽게 접할 수 있도록 다방면으로 지원할 예정이다.

최정임 애플망고 재배 농업인은 "올해는 나무 한 그루당 20~30개를 수확하고 있다"며 "앞으로 재배기술 교육에 꾸준히 참여하고, 소비자가 선호하는 크기와 당도에 맞춰 생산량을 늘려나가겠다"고 전했다.

애플망고는 토마토와 비교해 평소 손이 덜 가고 3㎏ 한 상자가 12만원을 넘을 정도로 수익성도 좋은 편으로 알려졌다. 경영비의 절반이 난방에 들 정도로 에너지 비용이 부담이지만, 그래도 만족도는 높은 편이라는 게 농가의 설명이다. 또 국내 생산으로 수확 후 이송과 보관 기간이 짧아졌고, 안전한 재배라는 소비자 믿음이 더해져 시장에서의 관심은 높아지는 추세다.





심민 군수는 "군의 애플망고 수확과 아열대 과수단지 조성은 기후변화 대응 신소득 작목 창출의 모범사례다"며 "앞으로 재배기술 확립과 꾸준한 아열대 과수 재배 가능성 검토를 통해 지역 농업의 새로운 소득원 창출에 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

