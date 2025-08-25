남원시, 광한서로 안전한 보행환경 조성사업 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주민·관광객 불편 최소화…10월 착공 목표

전북 남원시가 '광한서로 안전한 보행환경 조성사업'이 오는 10월 착공을 목표로 본격적인 공사발주 절차에 들어간다.

25일 시에 따르면 이번 사업은 광한루원과 공설시장을 연결하는 보행 동선을 개선하고, 보행자 중심의 광장형 도로를 조성하기 위해 추진됐다.

특히, 공사 기간 중 발생할 수 있는 주민과 관광객 불편을 최소화하기 위해 '광한루원 중심상권 활성화 거점센터 조성사업'과 연계해 단계적으로 공사를 추진할 계획이다.

최경식 시장은 "관광 성수기를 피해 오는 10월부터 공사를 진행할 예정이다"며 "이번 사업을 통해 안전한 보행환경을 조성하고, 광한루원을 찾는 시민과 관광객 모두가 편리하게 이용할 수 있는 도심 공간을 만들겠다"고 말했다.





한편, '광한서로 안전한 보행환경 조성사업'은 2024년 전북특별자치도 공모사업에 선정돼 추진하는 사업으로, 총사업비 20억원(도비 10억원, 시비 10억원)을 투입해 진행되는 사업이다.





