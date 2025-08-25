우리투자증권, ETF 거래 고객 1800명 대상 이벤트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우리투자증권이 분산투자를 장려하고 안정적인 투자 저변 확대를 위해 8월 22일부터 9월 24일까지 'ETF 거래 이벤트'를 진행한다.

이번 이벤트 기간 우리자산운용(WON ETF), 미래에셋자산운용(TIGER ETF), 삼성자산운용(KODEX ETF) 등 3개 자산운용사의 ETF를 매수, 이벤트를 신청한 고객 중 최대 1800명에게 혜택이 제공된다. 자산운용사별로 매수금액에 따라 ▲300만원 이상 고객 300명에게는 1만원권, ▲500만원 이상 200명에게는 2만원권, ▲1000만원 이상 100명에게는 3만원권의 모바일 문화상품권이 추첨을 통해 지급된다.

AD

또 매일 혜택이 제공되는 '매일매일 ETF 챌린지'이벤트도 동시에 운영된다. 이벤트 기간 자산운용사별로 ETF를 매수·매도 거래대금을 합산하여 하루 1억원 이상 거래한 고객 중 선착순 5명(총 360명)에게는 모바일 문화상품권 3만원권이 추가 제공된다. 이번 이벤트에 참가한 고객은 두 가지 이벤트에 대해서 자산운용사별로 중복 혜택을 받을 수 있다.

우리투자증권 관계자는 "이번 이벤트가 고객들이 ETF 투자에 한 걸음 더 다가가는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 우리투자증권은 '고객과 함께 성장하는 투자 여정'이라는 철학에 따라 안정적인 투자 저변 확대를 위한 기회를 제공할 것"이라고 말했다.

한편, 우리투자증권은 '우리WON MTS'에서 12월 31일까지 경쟁력 있는 이자율 3.9%로 약정 가능한 신용·대출 이자율 이벤트 및 유관기관제비용 외 수수료 부담 없이 거래하는 온라인 국내 주식(ETF/ETN 포함) 거래수수료 우대 혜택도 올해 12월 30일까지 제공하고 있다.

이벤트 세부 내용은 '우리WON MTS' 및 우리투자증권 홈페이지 또는 고객센터에서 확인할 수 있다.





AD

투자자는 금융상품에 대하여 우리투자증권으로부터 충분한 설명을 들을 권리가 있으며, 금융투자상품은 자산가치 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실 발생 및 그 손실은 투자자에게 귀속된다는 점을 확인해야 한다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>