[인사]한국예탁결제원

[부 장]
□ 전 보
- IT서비스1부 부장 신우철
- IT인프라운영부 부장 손영일
- 증권대차부 부장 성보경
- 나눔재단(사무국장) 임창균
[팀 장]
□ 전 보
- IT서비스2부 전자등록서비스팀 팀장 김송주
- 차세대추진2실 선임전산역(차세대2단계IT) 박선욱
- 차세대추진2실 선임조사역(차세대2단계개발1) 박종철
- 차세대추진2실 선임조사역(차세대2단계개발2) 조홍래
- 무위험지표금리산출·공시사무국 KOFR내부통제팀 팀장 이호형
- 총무부 사무환경개선추진반 반장 안병욱
- 홍보부 홍보1팀 팀장 강민지(9.1일자)
- 글로벌시장1부(홍콩사무소) 선임조사역 강신규(9.1일자)
- 주식·파생등록부 주식·파생등록팀 팀장 윤정민(9.1일자)
- 정보보호최고책임자 소속 IT보안팀 팀장 김민지(9.1일자)
- 글로벌시장2부 미국시장권리관리팀 팀장 최지연(9.1일자)
- 감사부 선임검사역 장영민(9.1일자)
- IT기획부 IT기획팀 팀장 박현욱(9.1일자)
- 펀드업무부 펀드운용지원팀 팀장 정유선(9.8일자)
- 경영전략부 ESG경영관리팀 팀장 김 훈(9.8일자)
- 고객행복센터 팀장 김수진(9.8일자)
