포천시, 하반기 경기흙향기 맨발둘레길 조성사업 16개소 모두 선정

도비 11억2000만원 확보
경기도 정원산업과에서 추진 중인 2025년 하반기 경기 흙향기 맨발둘레길 조성사업에 포천시에서 신청한 둘레길 16개소가 모두 선정되었다.
경기흙향기 맨발둘레길 조성사업은 시민의 건강 증진에 대한 관심 증가와 도시 녹지 확충 및 자연 자원 활용의 필요성이 지속적으로 대두됨에 따라 균형발전과 걷기를 통한 지역 간 커뮤니티 활성화를 위해 경기도에서 역점적으로 추진하는 사업이다.
맨발걷기길 사업은 도비 70%를 지원받는 사업으로 개소당 1억 원이 소요된다. 이번 선정으로 포천시는 16개소 둘레길 사업비로 총 11.2억 원의 도비를 확보했다.
백영현 포천시장은 "이번 맨발둘레길 선정은 시민이 원하는 사업이 무엇인지 정확히 파악하고 추진한 결과"라며, "시민이 일상에서 휴식과 여가를 즐길 수 있도록 시민중심의 행정을 펼쳐나가고, 시민이 함께 참여하는 정원여가도시로서 정주여건 향상에 최선을 다하겠다"고 말했다.
포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
