구례군, 전남 최초 '거래형 산림탄소흡수량 인증' 획득

'산림=탄소자산' 산림탄소상쇄사업 본격화

전남 구례군이 전남 최초로 사회공헌형 산림탄소상쇄사업을 거래형으로 추진해 한국임업진흥원 산림탄소센터로부터 산림탄소흡수량 인증을 획득했다.

25일 군에 따르면 지난 19일 광의면 온당리 일원 121.8㏊의 공유림에 대해 총 3,363tCO₂의 산림탄소흡수량 인증을 받았다.

이는 일반승용차 약 1,400대가 1년간 배출하는 탄소량을 상쇄할 수 있는 규모로, 구례군 산림이 지역의 탄소저장소이자 '탄소은행' 역할을 하고 있음을 보여준다.

이번 인증은 산림청의 산림탄소상쇄제도 중 '거래형' 유형으로, 인증받은 탄소흡수량을 배출권 시장에서 매각해 세입으로 연계할 수 있는 방식이다.

해당 인증 대상지는 그간 추진해온 총 578.9㏊ 규모 산림탄소상쇄 사업의 일부로, 이 중 거래형 방식은 약 378㏊에 해당한다. 이번 성과를 바탕으로 거래형 산림탄소상쇄사업을 지속 확대하고, 인증 산림에 대해서는 5년 주기로 정기적인 모니터링을 실시해 흡수량 매각과 수익화 절차를 적극 추진할 계획이다.

군은 이번 전남 지자체 최초 인증 성과를 적극 홍보해 민간의 자발적 참여를 유도하고, 공공과 민간이 함께하는 지역탄소중립 모델을 구축할 계획이다.





군 관계자는 "앞으로도 탄소중립 실현과 친환경 산림경영을 통해 기후위기에 적극 대응해 나가겠다"고 말했다.





