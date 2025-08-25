에이스침대, '이상한 과학의 나라 ACE' TV CF 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'침대=과학'을 숙면 위한 상징적 세계관 확장

신제품 '플로라'도 이러한 무드 담은 디자인

에이스침대는 '이상한 과학의 나라 ACE'라는 테마로 하반기 신규 TV CF를 공개했다고 25일 밝혔다.

에이스침대는 이번 캠페인을 통해 '이상한 나라의 앨리스'의 동화적 모티브와 판타지적 연출을 통해 현실에서는 존재하지 않지만 누구나 경험하고 싶어하는 신비로운 숙면의 세계를 시각적으로 형상화했다. 기존의 '침대=과학' 헤리티지를 '모두가 숙면할 수 있는 이상한 과학의 나라'로 확장해 브랜드 정체성을 한층 더 차별화하고 에이스침대가 선사하는 숙면에 대한 기대감을 높인다는 설명이다.

에이스침대 ‘이상한 과학의 나라 ACE’ TV CF 스틸컷. 에이스침대

AD

광고 속 대부분 장면은 컴퓨터 그래픽이 아닌 실제 세트에서 촬영됐다. 대규모 정원과 연못을 직접 제작해 스케일을 키웠고 자이언트 버섯·꽃·홍학 등 비현실적 오브제도 실물로 구현했다. '이상한 나라의 앨리스' 속 화이트래빗에서 착안한 토끼 전령은 3D로 구현돼, 잠 못 이루는 현대인을 숙면의 세계로 이끄는 안내자로 생동감 있게 표현됐다.

함께 선보이는 신제품 '플로라(Flora)' 역시 새로운 세계관과 맞닿아 있다. 우아한 곡선과 안정감 있는 세 개의 단추, 풍성한 쿠션 볼륨감이 조화를 이루는 디자인이 특징인 제품으로, 마치 '이상한 과학의 나라 ACE'에서만 경험할 수 있는 깊고 안락한 숙면의 세계를 현실로 옮겨온 듯한 분위기를 완성한다.





AD

에이스침대 관계자는 "신규 TV CF는 '이상한 과학의 나라 ACE'라는 특별한 세계관을 통해 에이스침대만의 '침대=과학'을 새로운 방식으로 전달하는 첫걸음"이라며 "이번 캠페인을 통해 브랜드가 추구하는 과학적 숙면의 가치와 경험을 소비자가 더욱 직관적으로 이해하고, 직접 경험해보고 싶도록 기대감을 갖게 만드는 것이 목표"라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>