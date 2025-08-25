본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

김연아가 온대?… 2025 부산국제마케팅광고제 팡파르

영남취재본부 김용우기자

입력2025.08.25 10:34

시계아이콘01분 06초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기 글자크기

27일부터 사흘간 ‘AI-vertising, AI 광고 마케팅 시대’ 주제

광고와 마케팅의 세계적 축제 '2025 부산국제마케팅광고제(MAD STARS 2025)'가 오는 27일부터 29일까지 시그니엘 부산과 해운대 일원에서 열린다.


18회를 맞은 올해 주제는 'AI-vertising, AI 광고 마케팅 시대'. 인공지능과 인간의 창의력이 만들어가는 새로운 크리에이티브의 가능성을 조명하고 업계의 흐름을 짚는다.


행사는 개막식과 만찬, 네트워킹 파티, 시상식과 폐막 만찬, 비즈니스 마켓과 전시, 컨퍼런스, 경진대회 등으로 채워진다. 업계 전문가들이 마주한 과제를 놓고 실질적인 논의를 이어갈 예정이다.

김연아가 온대?… 2025 부산국제마케팅광고제 팡파르 부산국제마케팅광고제 기조연설에 나서는 김종현 대표이사 사장(왼쪽)과 알렉스 아브란치스.
AD

개막식에서는 특별상이 수여된다. 국제명예상은 유엔여성기구(UN WOMEN)가 받는다. 성평등 메시지를 창의적 커뮤니케이션으로 확산시킨 공로다. 공로상은 유정근 前 제일기획 사장(現 삼성라이온즈 대표)에게 돌아간다. 그는 35년 동안 국내 광고계의 글로벌 위상 강화와 인재 양성에 힘써왔다.


시상식은 29일 오후 5시 시그니엘 부산에서 열린다. 최고상인 '올해의 그랑프리'를 비롯해 주요 수상작이 공개된다. 출품작은 74개국 302명의 예선 심사위원이 온라인으로 심사했고 본선은 20개국 34명의 심사위원이 부산 현장에서 진행한다.


컨퍼런스는 40여개 강연으로 꾸려진다. 제일기획 김종현 사장과 아이리스 월드와이드 북미 CCO 알렉스 아브란치스가 기조연설자로 나선다. 김 사장은 AI 시대 지속 가능한 가치 창출 방향을, 아브란치스는 기술과 인간 감정을 연결하는 전략을 공유한다.

FAST 시장 전망, 디지털 옥외광고, CMO 세션도 관심을 모은다. 애니포인트미디어, 스냅, TBWA, 레고, 덴츠 등 글로벌 기업 전문가들이 대거 참여해 실무 중심의 해법을 제시한다.

김연아가 온대?… 2025 부산국제마케팅광고제 팡파르 2025 부산국제마케팅광고제 연사로 나서는 김연아.

삼성전자의 'AI 가전 트로이카' 캠페인을 이끈 마케팅 책임자와 김연아가 함께 무대에 오른다. AI 가전 기술을 활용한 캠페인의 비하인드와 현장 경험을 들려줄 예정이다. 과학 커뮤니케이터 궤도와 방송인 노홍철도 강연자로 참여한다. 각각 AI 시대의 콘텐츠 제작 전략과 예측 불허 콘텐츠의 힘을 전한다.


경진대회 '뉴스타즈'와 '영스타즈'는 26일부터 29일까지 열린다. 뉴스타즈에는 11개국 주니어 광고인 84명이, 영스타즈에는 9개국 대학생 98명이 참가한다. 30시간 동안 주어진 주제에 맞춰 캠페인을 기획·제작한다. 수상자에게는 트로피와 광고 집행 기회, 인턴십이 주어진다.


지금 뜨는 뉴스

AD

일반인 대상 행사도 처음으로 마련됐다. '크리에이티브 팝업'은 9월 19일부터 21일까지 부산근현대역사관 별관에서 열린다. 주요 수상작 전시와 감성 광고 카피, 실무 전문가 강연이 시민에게 창의적 영감을 전할 예정이다. 문화체육관광부와 부산시가 후원하는 이번 광고제는 업계 전문가와 시민이 함께 즐기는 콘텐츠 축제로 확장된다.




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
정의로운 전환의 길
  • 25.08.2110:23
    정의로운 전환의 길, 시작은 소통과 약속
    정의로운 전환의 길, 시작은 소통과 약속

    영국 런던에서 킹스턴어폰헐로 가는 기차 안, 2시간30분 동안 선 채로 갔다. 사람도 많고 복잡한 수도에서 상대적으로 조용한 어촌 마을로 간다고 생각해 자유석을 끊은 것이 오산이었다. 기차 안은 이미 만석이었고, 자유석에도 앉지 못한 기자를 포함해 헐시티 축구팀 유니폼을 입은 10대, 비즈니스 가방을 든 40대 남성까지 승객 십여 명이 복도에 옹기종기 모여 있었다. 사람이 몰리면 도시는 활기를 띤다. 헐에서 신재생에너지

  • 25.08.1706:40
    차지호 의원 "국정위, 한국식 정의로운 전환 가이드라인 제시…사람 중심"
    차지호 의원 "국정위, 한국식 정의로운 전환 가이드라인 제시…사람 중심"

    "한국식 정의로운 전환의 길을 만들겠습니다." 대통령 직속 국정기획위원회 기후에너지 태스크포스(TF)팀장을 맡은 차지호 더불어민주당 의원은 지난 13일 아시아경제 인터뷰에서 "유럽 사례를 참고하되 국내 상황에 맞게 에너지 생태계를 어떻게 구성할지 고민하고 있다"면서 이처럼 말했다. 국정기획위는 국민보고대회에서 기후대응기금을 확대하고 전환금융을 도입해야 한다고 제언했다. 기후대응기금은 기후대응에 이어 '기후적

  • 25.08.1706:30
    김진태 강원도지사 "폐광기금 계획 수립해 의료 클러스터 육성"
    김진태 강원도지사 "폐광기금 계획 수립해 의료 클러스터 육성"

    "탄광 근로자들과 지역 주민들을 위해 향후 5년간 쓸 '폐광기금 중장기 계획'을 조속히 수립하겠습니다." 김진태 강원도지사는 '정의로운 전환의 길' 기획기사 보도 이후 14일 인터뷰에서 "폐광지역 산업 정체성 전환을 위한 미래 산업 투자에 지원을 아끼지 않겠다"며 이처럼 밝혔다. 아시아경제는 기획 '정의로운 전환의 길'을 통해 정부가 추진 중인 탈석탄 이행과 해상풍력단지 설치 과정에서 맞닥뜨린 갈등을 짚어보고, 앞서

  • 25.08.1007:30
    프랑스 해상풍력 이끄는 한국인…"지방소멸 겪는 한국에 오히려 해상풍력은 기회"
    프랑스 해상풍력 이끄는 한국인…"지방소멸 겪는 한국에 오히려 해상풍력은 기회"

    10대 엔지니어링 그랑제콜(프랑스 엘리트 고등교육 기관) 중 하나인 에콜 센트랄 낭트의 유체역학·에너지·대기환경 연구소(LHEEA)에서 해상풍력 프로젝트를 주도하고 있는 한국인 교수는 한국의 풍력 발전 산업을 어떻게 바라보고 있을까. 신재생에너지 전환 의지가 활발한 프랑스의 연구자로 활동하고 있는 한승윤 LHEEA 연구교수를 만났다. 그는 한국의 풍력 발전 연구 수준이 유럽과 큰 차이가 없고 해상풍력을 시도할 여건도

  • 25.08.0907:30
    그랑제콜 교수 "일자리 창출 신재생에너지 분야 학생에게 인기 많아"
    그랑제콜 교수 "일자리 창출 신재생에너지 분야 학생에게 인기 많아"

    수년째 해상풍력 도입 초기 머물러 있는 한국은 앞으로 어떤 방향으로 나아가야 할까. 6월 5일 프랑스 서부 도시 낭트에서 해상풍력을 연구하고 있는 상드린 우브륀 에콜 센트랄 낭트 교수를 만나 이야기를 들어봤다. 에콜 센트랄 낭트는 1919년 설립된 프랑스 10대 엔지니어링 그랑제콜(프랑스 엘리트 고등교육 기관) 중 하나이다. 우브륀 교수는 2015~2017년 유럽풍력에너지학회 회장을 역임했으며 지난해 풍력터빈 배기 흐름 역

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1911:30
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD 지난 14일 이재명 대통령의 사법연수원 18기 동기인 이찬진 변호사가 금융감독원장(금감원장)에 임명됐다. 그동안 하마평이 무성했지만, 그의 이름은 거론되지 않았다. '깜짝 인사'라는 평이 나온 이유다. 금감원장은 금융위원장이 제청해 대통령이 임명하는 차관급 자리다. 청문회가 필요 없다. 윤석열 정부

  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기