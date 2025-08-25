미래에셋그룹 "고객자산 1000조 넘었다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미래에셋그룹은 고객자산(AUM)이 1000조원을 넘어섰다고 25일 밝혔다.

미래에셋그룹에 따르면 올해 7월말 기준 총 AUM이 약 1024조원으로 집계됐다. 국내 자산은 752조원, 해외 자산은 272조원 규모다.

세부적으로 보면 ▲미래에셋증권 549조원(국내 471조원, 해외 78조원) ▲미래에셋자산운용 430조원(국내 236조원, 해외 194조원) ▲ 미래에셋생명 등 기타 계열사가 국내외 45조원이다.

이번 기록은 1997년 7월 자본 100억원으로 창립한 이후 28년 만에 달성한 성과다. 특히 지난해 말 AUM 906조6000억원을 기록한 데 이어 불과 8개월 만에 100조원 넘게 늘어나며 초고속 성장을 실현했다.

성과의 배경엔 미래에셋그룹의 글로벌 전략이 있다. 미래에셋그룹은 2003년 홍콩 진출을 시작으로 미국, 영국, 인도 등으로 꾸준히 확장 전략을 펼쳤다. 그 결과 미래에셋그룹 자기자본 23조원 및 19개 지역에서 52개의 해외법인·사무소를 운영하고 있으며 국내외 임직원 수만 약 1만6000명인 국내 대표 글로벌 투자전문그룹으로 입지를 공고히 하고 있다.

박현주 미래에셋그룹 회장은 일찍부터 "한국 기업은 해외경영을 통해 국부를 창출하고 과감한 해외시장 진출을 통한 인수합병을 통해 글로벌 시장에 들어가야 한다"고 역설하며 적극적이고 과감한 전략적 인수합병(M&A)과 투자를 진행해왔다.

지난해 11월에는 인도 현지에서 미래에셋쉐어칸 인수를 완료하며 글로벌 비즈니스 경쟁력을 더욱 확보할 수 있는 새로운 이정표를 세웠다. 장기 성장하고 있는 인도 증권업계를 선점하고 그룹 차원으로 비즈니스 시너지를 창출한다는 포석이다.

미래에셋 인도법인이 쉐어칸 증권 인수 100일을 맞아 개최한 '그룹 비전 선포식'에 박현주 회장이 참석해 현지 133명 지점장을 포함해 인도 임직원 3800여 명을 대표하는 주요 직책자 350여 명과 기념 촬영을 하고 있다. 미래에셋증권

글로벌 전략은 성과로 이어지고 있다. 미래에셋그룹의 올해 상반기 누적 기준 세전이익은 약 1조4300억원(계열사별 단순 합산)이며 이중 33%인 4776억원은 해외 비즈니스에서 나왔다. 또한 미래에셋증권 해외법인은 상반기 2238억원의 세전이익을 거뒀고 특히 지난해 4분기 미국법인이 창사 이래 최대 실적을 달성했다.

미래에셋자산운용은 전 세계에서 총 232조원 규모의 상장지수펀드(ETF)를 운용하는 기록을 세웠다. 이는 국내 전체 ETF 시장 규모인 약 226조원을 웃도는 규모이자 글로벌 ETF 운용사 중 12위에 해당한다.





미래에셋그룹 관계자는 "미래에셋은 '클라이언트 퍼스트(Client First)' 정신을 바탕으로 업계 최대 규모의 글로벌 네트워크를 활용해 고객에게 차별화된 투자 기회를 제공할 것"이라며 "장기적인 성장을 목표로 끊임없이 노력하는 글로벌 투자전문그룹으로 자리매김하겠다"고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

