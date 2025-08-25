제론셀베인, 프리미엄 PDRN '셀베인' 코스메틱 신세계인터넷면세점 공식 입점

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

전문의약품 생산 기업 제론셀베인은 자사의 '셀베인(Cellvane)' 코스메틱 제품 5종이 신세계인터넷면세점에 공식 입점했다고 25일 밝혔다.

이번 입점을 통해 국내외 소비자와 여행객들은 제론셀베인의 고품질 폴리데옥시리보뉴클레오타이드(PDRN) 기반 스킨케어 제품을 면세점 전용 가격으로 만나볼 수 있다.

이번에 입점한 제품은 ▲셀베인 리차지 스킨부스터 ▲셀베인 하이퍼 리커버 앰플 ▲셀베인 코어 리바이탈 크림 ▲셀베인 바이오 앰플 마스크 ▲셀베인 PDRN 리커버 랩으로 총 5종이다.

제론셀베인만의 고순도 PDRN 원료를 핵심 성분으로 사용해 피부 재생, 보습, 탄력 개선, 미백 등 탁월한 효과를 제공한다.

김덕규 제론셀베인 대표는 "이번 신세계인터넷면세점 입점은 글로벌 소비자와의 접점을 확장하는 중요한 계기가 됐다"며 "여행 중에도 합리적인 가격으로 프리미엄 PDRN 스킨케어 제품을 경험할 수 있도록 브랜드 인지도를 강화해 나가겠다"고 전했다.





AD

이어 "제론셀베인은 자체 생산한 고순도 PDRN 원료를 기반으로 의약품과 고기능성 화장품을 연구·개발하는 전문의약품 생산 기업으로 과학적 효능과 안전성을 입증한 제품을 전 세계에 공급할 수 있도록 노력할 것"이라며 "글로벌 뷰티 시장에서 혁신적인 제품을 선보이며 소비자 만족도를 높여 나갈 계획이다"고 덧붙였다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>