[특징주]적극적 주주환원…SK스퀘어, 6%대 상승

자회사 가치 상승 및 적극적인 주주환원 행보가 주목받으며, SK스퀘어의 주가가 강세다.

25일 오전 9시30분 기준 SK스퀘어는 전 거래일보다 8300원(6.14%) 오른 14만3500원에 거래됐다.

이날 NH투자증권은 SK스퀘어에 대해 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 기존 12만원에서 16만5000원으로 상향 조정했다.

안재민 NH투자증권 연구원은 "NAV(순자산가치) 중 가장 큰 비중을 차지하는 SK하이닉스의 주가 상승하면서 SK스퀘어의 주가도 상승했다"고 짚었다.

그는 "최근 샘 알트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)의 AI 버블 언급과 삼성전자의 고대역폭메모리(HBM) 진입 가능성, 올해 이후 HBM 공급 과잉 우려 등이 나타나며 단기적으로 주가는 조정을 받았다"며 "하지만 AI 관련 투자는 단기에 끝나지 않을 것이며 HBM 관련 경쟁력과 기술적 우위는 당분간 지속될 것"이라고 분석했다.





특히 자사주 매입 등 적극적인 주주환원 행보에 주목했다. 안 연구원은 "지난해 11월 발표한 기업가치 제고 방안과 더불어 2000억원의 자사주 매입과 소각을 진행했다"며" "올해엔 내달까지 1000억원의 자사주 매입을 진행 중이다. 적극적인 주주환원 정책은 또 다른 투자 포인트가 될 전망"이라고 덧붙였다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

