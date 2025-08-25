신한카드 "러닝·뷰티·멘탈…날 위한 소비, '미코노미' 확대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한카드 빅데이터연구소, 2025년 미코노미 트렌드 분석

2년간 '러닝' 키워드 4.5배 증가…피부과·정신건강의학과↑

신한카드는 최근 2년간 '러닝' 관련 키워드 검색이 약 4.5배 증가하고 뷰티·멘탈케어 이용량이 느는 '미코노미' 트렌드가 퍼지고 있는 것으로 조사됐다고 25일 밝혔다.

미코노미는 개인의 취향과 추구하는 가치를 위해 돈을 아끼지 않는 소비 문화를 뜻한다.

신한카드 빅데이터연구소가 올해 미코노미 트렌드를 분석한 결과 최근 2년간 사회관계망서비스(SNS) 러닝 키워드 검색량이 4.5배 늘었다. 2023년 상반기까지는 '다이어트', '조깅' 등과 같이 언급됐지만 올해는 러닝만 전문적으로 즐기려는 이들이 늘었다.

일례로 산이나 숲길 등 주로 자연 속을 달리는 운동인 '트레일러닝' 언급량은 올 상반기에 2023년 상반기보다 76.2% 늘었다.

같은 기간 러닝 전문매장 이용 건수는 203%, 이용 금액은 216% 증가했다.

연령별로는 30대 이용 건수가 44.8%로 절반 가까이를 차지했다. 이용 금액 증가율도 232%로 전 연령층 중 가장 높았다.

이용 건수별 남녀 비중을 분석했더니 최근 2년 새 여성 비율이 43.9%로 5.9%포인트 높아졌다. 2023년 상반기 38%에서 올 상반기 43.9%로 비율이 높아졌다.

연구소에 따르면 100만원 이상 피부과 결제 건이 최근 2년간 31.2% 늘었다. 남성 이용이 늘었다. 30대 남성 사용량은 2년 새 73.3% 즐가했다. 제모, 레이저 치료 등 사용량이 는 결과로 풀이된다.

마음건강을 챙기는 이도 늘었다. 연구소에 따르면 올 상반기 정신건강의학과 이용 건수는 2023년 상반기보다 11.4% 늘었다.

'심리 상담' 관련 세대별 연관 검색어를 보면 20대는 '진로', '연애', 30대는 '아동', '부부', '직장', 40대는 '청소년 심리 상담'이 주를 이뤘다. 50대 이상은 '우울증, 무력감' 등 개인 감정 관련 검색어를 주로 찾아봤다.





연구소 관계자는 "건강한 라이프스타일과 자기 관리에 대한 고객 관심이 높아진 걸 확인했다"며 "앞으로도 다양한 트렌드 분석을 통해 고객 수요에 맞는 서비스를 제공하도록 노력할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

