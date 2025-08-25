신협, '2025 신협 대학생 인턴십' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

8주간 수신·여신·조합원 관리 등 실무 체험…청년 성장 지원

신협 "청년들의 도전과 성장에 든든한 동반자 될 것"



▲'2025년 신협 대학생 인턴십 수료식'에 참석한 인턴 참가자들이 22일 대전 유성구 신협중앙연수원에서 기념촬영을 하고 있다. 신협중앙회

신협중앙회는 대전 유성구 신협중앙연수원 대강의실에서 열린 '2025년 신협 대학생 인턴십 수료식'을 성료했다고 25일 밝혔다.

올해 인턴십은 7월 1일부터 8월 22일까지 약 8주간 진행됐으며, 서울·경기·부산·대구/경북·대전/충남·광주/전남·충북·전북·강원 등 전국 신협에서 28명의 대학생이 참여했다. 모집대상은 전공에 관계없이 대학 재학생 및 휴학생으로, 각 지역 신협별로 1명을 선발해 현장에 배치했다.

참여 학생들은 ▲통장·체크카드 발급 및 집금 등 수신 업무 ▲여신 실무 경험 ▲조합원 관리 및 온뱅크 관련 업무 ▲홍보·총무 등 신협의 다양한 현장 업무를 체험하며 실무 역량을 쌓았다. 인턴십 과정에는 조합 공동 채용 시 1회에 한해 서류전형을 면제받을 수 있는 혜택이 부여되며, 개인 과제 우수자에게는 신협중앙회 채용 지원 시 동일한 특전과 시상이 제공됐다.

수료생 대표 이채연 학생(대전대덕신협)은 "8주 동안 금융협동조합의 다양한 업무를 배우며 스스로의 가능성을 확인할 수 있었다"며 "앞으로 진로를 준비하는 데 큰 도움이 될 값진 경험이었다"고 소감을 전했다.

우욱현 신협중앙회 관리이사는 "신협 인턴십은 대학생들이 금융현장을 직접 경험하며 성장할 수 있는 뜻깊은 과정"이라며 "앞으로도 청년들의 도전과 성장을 든든히 뒷받침하는 상호금융협동조합이 되겠다"고 말했다.





한편, 신협은 청년들에게 금융협동조합을 직접 체험할 기회를 제공하고 취업 역량 강화를 지원하기 위해 2022년부터 '신협 대학생 인턴십'을 운영해오고 있다. 올해로 4회째를 맞은 본 프로그램은 매년 전국에서 선발된 대학생들이 신협 업무 전반을 경험할 수 있도록 기회를 제공하고 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

