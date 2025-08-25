LS전선, AC·DC 겸용 배전 케이블 출시…"데이터센터 등 고전압 환경 대응"

국내 최초 출시해 상용화
110℃의 고온에서 운용 가능
전환기 전력 인프라 시장 대응
LS전선이 교류(AC)와 직류(DC) 겸용 배전 케이블을 국내 최초로 출시해 상용화에 나섰다.
최근 AI(인공지능) 데이터센터, ESS(에너지저장장치), 태양광·풍력 설비 등 DC 기반 전력망 수요가 빠르게 증가하는 가운데, 이 제품은 AC와 DC를 하나의 케이블로 대응할 수 있는 범용성을 갖췄다고 25일 LS전선은 밝혔다.
절연재로는 고내열성 폴리프로필렌(PP)을 적용해 기존 XLPE(가교 폴리에틸렌)의 내열 한계(약 90℃)를 넘어 110℃의 고온에서도 안정적인 운용이 가능하다. 이는 DC 기반 고전력 시스템에 최적화된 구조로, AI 데이터센터나 재생에너지 설비 등 고열·고전압 환경에서도 높은 내열성을 발휘한다. 또 이 제품은 신재생 DC 전력 인프라에 대응할 수 있는 대안으로도 평가된다. 현재 국내에는 DC 배전용 케이블에 대한 기술 표준과 인증 체계가 마련되지 않은 상황이다.
설계 단순화, 시공 효율 향상, 투자 비용 절감 등 부가적인 효과도 기대된다. LS전선은 2015년 세계에서 두 번째로 재활용이 가능한 PP 절연 케이블을 개발했다. XLPE는 메탄가스를 배출하고 재활용이 어려운 반면, PP는 메탄가스 발생이 없고 재활용이 가능해 탄소중립과 자원순환 측면에서 친환경 소재로 주목받았다.
이 제품은 한국전력과의 공동 시범사업을 통해 실증을 완료했으며, 고도의 품질 신뢰성을 요구하는 국내 반도체, 석유화학 등 대형 공장에도 시범 적용을 마쳤다.
LS전선 관계자는 "당초에는 친환경 제품으로 개발했지만, 고전력 환경에 대응하는 고내열 케이블로 새롭게 상용화하게 됐다"며 "IDC, 재생에너지, 화학·반도체 플랜트 등 다양한 전력망 분야로 공급을 확대하겠다"고 말했다.
박준이 기자 giver@asiae.co.kr
