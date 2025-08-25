'이재명 공약' 경찰국 폐지 완료…절차 마무리

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

윤석열 정부서 신설

3년 만에 폐지 수순

이재명 대통령의 공약이었던 경찰국 폐지 절차가 26일 마무리된다.

25일 행정안전부에 따르면 경찰국 폐지 내용을 담은 '행정안전부와 그 소속기관 직제' 개정안이 지난 18일 국무회의에서 의결된 후 26일 공포·시행된다. 지난 4일 직제 개정안 입법예고 후 3주 만에 폐지 절차를 마친 것이다.

서울 종로구 정부서울청사 내 마련된 행정안전부 경찰국 사무실 모습. 2022.08.02 김현민 기자

AD

행안부 산하 경찰국은 2022년 8월 윤석열 정부 주도로 신설됐다. 행안부 장관이 총경 이상 고위급에 인사권을 갖는 등 직접 지휘·감독하도록 했다. 설치 과정에서 경찰 내부 반발에 직면하는 등 운영 과정에서 여러 논란이 있었다.

이 대통령과 윤호중 행안부 장관은 취임 초부터 경찰국 폐지에 대한 의지를 보였다. 행안부는 경찰국 폐지에 국민 공감대가 형성됐다는 판단하에 경찰의 독립성 및 정치적 중립성 확보를 위해 새 정부 정부조직개편안과 국정과제 확정 이전임에도 경찰국 폐지를 신속 추진했다고 설명했다.

경찰국 폐지 후 자치경찰 지원 등 주요 업무는 경찰국 신설 이전 소관 부서로 이관해 이행할 방침이다.





AD

윤 장관은 "국민께 드린 약속을 지키기 위해 취임 이후 속도감 있게 추진한 경찰국 폐지 작업을 매듭짓고 경찰 조직 정상화에 한 걸음 더 다가가게 됐다"며 "앞으로도 경찰의 독립성 보장과 민주적 통제 실질화를 위한 노력을 이어가는 한편, 국민주권정부의 국정철학에 발맞춰 경찰이 오직 시민의 안전과 행복을 위해 봉사하는 '국민의 경찰'로 거듭날 수 있도록 관련 지원을 다 해나갈 것"이라고 전했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>