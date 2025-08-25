미·일 순방 중인 李 대통령…"국익 중심 실용외교, 행동으로 보여줘"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민정훈 교수 "일본뿐 아니라 미국서도 긍정 평가"

방일 일정을 마친 이재명 대통령이 한미 정상회담을 위해 미국 워싱턴DC에 도착한 가운데 민정훈 국립외교원 미주연구부 교수는 "국익 중심의 실용외교를 행동으로 보여줬다"고 했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일(현지시간) 미국 워싱턴DC 인근 앤드루스 합동기지에 도착해 공군 1호기에서 내리고 있다. 연합뉴스

민 교수는 25일 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "한미 정상회담 전 일본 총리와 먼저 회담하고 미국으로 향하는 건 굉장히 이례적"이라며 이같이 말했다. 그는 "미국은 중국 견제와 인도·태평양 지역의 평화와 번영을 위해 (한미일) 3자 협력을 하고 싶어 한다"며 "이번에 진보 정부가 들어서면서 '친중·친북으로 쏠리는 것 아니냐'는 우려가 있었는데, 이런 부분을 행동으로 보여준 것"이라고 했다.

이어 "이재명 정부가 중도와 보수를 아우르는 정책적 지향점을 행동으로 보여줬기 때문에 일본뿐 아니라 미국 내에서도 긍정적 평가가 나오고 있다"고 덧붙였다.

또 민 교수는 이 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 지난 23일 정상회담 뒤 발표한 공동 언론발표문에 대해 "저출산, 수도권 집중, 재난 안전 문제 등 한국과 일본이 공통으로 고민하는 정치·사회적 문제에 대해 서로 협력을 강화하기로 한 점이 흥미롭다"며 "이 대통령이 가진 행정가로서의 능력이 외교 분야에도 발현된 것 같다"고 했다.

한미 정상회담에 대해선 "도널드 트럼프 미국 대통령도 회담을 통해 정치적으로 홍보할 게 필요한 상황"이라며 "개인적 신뢰를 형성하는 게 중요한 목표이기에 우리도 많은 선물을 갖고 가는 걸로 알고 있다. 두 정상 간의 개인적 신뢰를 돈독히 하는 토대를 만드는 게 중요하다"고 했다.





그는 이어 "트럼프 대통령의 무대인 만큼 (이 대통령은) 조연 역할을 하면서 트럼프 대통령을 띄워주고, 우리가 원하는 부분은 실무 협의를 통해 마무리하면 된다"며 "노련한 정치인이기 때문에 당당하게 임할 것으로 기대하고 있다"고 덧붙였다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr

