금천구 독산시흥구역 재개발, 신탁사 방식으로 신속 추진

한국투자부동산신탁 사업시행자 지정 고시

최고 45층, 2072세대 아파트 건립 예정

서울 금천구(구청장 유성훈)는 지난 21일 ‘독산시흥구역 주택정비형 재개발사업’의 사업시행자로 한국투자부동산신탁을 지정·고시했다고 25일 밝혔다.

독산시흥구역 위치도. 금천구 제공.

이번 지정은 지난 1월 정비구역 지정 고시 후 불과 7개월 만으로, 서울시 신속통합기획 2차에 선정된 25개 사업지 중 두 번째 사례다. 특히 조합 방식 대비 기간이 2년 이상 단축될 수 있는 신탁 방식을 채택해 사업 속도에 탄력이 붙고 있다.

독산시흥구역은 2022년 12월 신속통합기획 2차에 편입된 노후 저층 주거지로, 약 8만8000㎡ 부지에 최고 45층, 16개 동, 2072세대 규모의 아파트가 들어설 예정이다. 입지적으로 1호선 금천구청역과 개통 예정인 신안산선 시흥사거리역을 동시에 이용할 수 있으며, 인근에서도 대규모 재개발과 모아타운 사업이 추진되고 있어 미니신도시급 주거타운으로 발전할 것이라는 전망이 나온다.

추진준비위원회는 설문조사와 주민설명회를 거쳐 지난 5월 한국투자부동산신탁을 예비 신탁사로 선정했고, 이후 토지소유자 동의서 징구 과정을 거쳐 최종 동의율 76.2%, 동의면적 72.71%를 확보했다. 구는 서류 검토와 4차례 보완 과정을 마친 뒤 사업시행자를 확정했다.

유성훈 금천구청장은 “주민과 구청이 협력하여 사업시행자 지정이 조속히 완료된 만큼 사업이 원만하게 진행될 수 있도록 적극적으로 지원할 예정”이라며, “앞으로도 재개발 등 정비사업을 통해 도시 활력을 높이고, 주민들의 주거환경을 개선하겠다”고 밝혔다.





한편, 금천구는 사업방식에 대한 주민들의 이해를 돕기 위해 서울시와 협력해 ‘찾아가는 정비사업 주민학교’를 운영, 다양한 제도와 절차를 안내해왔다.

독산시흥구역 조감도. 금천구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

