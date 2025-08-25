삼정KPMG "27일 '소프트웨어 업종 상장예비기업 세미나' 개최"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼정KPMG는 오는 27일 서울 강남구 역삼동 강남파이낸스센터 삼정KPMG 본사에서 소프트웨어 업종 상장예비기업을 대상으로 '소프트웨어 업종 상장예비기업 세미나'를 개최한다고 25일 밝혔다.

올해 상반기 기업공개(IPO) 기업 수는 40개사로, 최근 5개년 평균(48개사) 대비 다소 낮았지만, 하반기엔 미국의 ▲금리 인하 가능성 ▲글로벌 인수합병(M&A) 활동 재개 ▲인공지능(AI)·반도체 산업 중심의 투자 확대 등으로 IPO 시장의 회복세가 기대된다. 특히 대형 기업의 성공적인 투자 유치 사례가 시장 심리에 긍정적이다.

이번 세미나는 상장예비 소프트웨어 기업이 IPO 과정에서 마주할 수 있는 회계·감사 이슈, 가치평가 주요 고려사항, 단계별 투자유치 전략, 상장 준비 핵심 점검 사항을 심층적으로 다룬다. 규제 환경 변화와 글로벌 투자 트렌드 분석을 통해 실무 적용이 가능한 혜안도 제공한다.

첫 세션에선 강인혜 삼정KPMG 전무가 국내외 IPO 시장 동향과 전망을 설명한다. 두 번째 세션에서는 김재중 삼정KPMG 상무가 지정감사 절차상의 회계·감사 이슈와 재무제표 작성 유의사항, 국제회계기준(IFRS) 적용 시 업종별 고려사항, 감사 대응 전략을 제시한다.

세 번째 세션에서 이진연 삼정KPMG 전무가 IPO 단계별 투자유치 전략을 소개하며, 라운드별 자금조달, 투자자 유치, 밸류에이션 협상, 투자 구조 설계 사례를 공유한다. 마지막 세션은 한국거래소 상장유치부서장을 역임했던 하종원 아토리서치 최고재무책임자(CFO)가 상장 준비 핵심 점검 사항으로 일정 관리, 내부 통제, IR(투자설명회) 자료 준비, 심사 대응, 성공·실패 사례 분석을 발표한다.

모든 발표 이후에는 질의응답과 업계 실무자 간 네트워킹 시간이 이어져, 참가 기업들이 개별 상황에 맞는 구체적인 조언을 직접 받을 수 있다.

변영훈 삼정KPMG 감사 부문 대표는 "국내 소프트웨어 기업이 경쟁력을 확보하려면 상장 준비 초기부터 회계감사 대응, 가치평가, 투자유치 전략 등 철저한 대비가 필요하다"며 "이번 세미나를 통해 소프트웨어 업종 상장예비기업들이 IPO 과정에서 직면하는 주요 과제에 대해 실질적인 해법을 찾고, 글로벌 경쟁력을 높이는 전략을 수립하길 바란다"고 말했다.





세미나는 삼정KPMG 홈페이지에서 무료로 참가 신청할 수 있다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

