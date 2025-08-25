용산구, 전국 최초 ‘경로당 스마트 안심 모니터링 시스템’ 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

IoT 센서 44곳 설치…9월 본격 가동

서울 용산구(구청장 박희영)가 전국 최초로 구립 경로당 44곳에 사물인터넷(IoT) 기반 안전관리 시스템을 구축하고, 오는 9월부터 본격 운영에 들어간다.

지난달 한남동 매봉경로당에서 개최된 스마트 경로당 시연회에 참석한 박희영 용산구청장. 용산구 제공.

구는 지난달 한남동 매봉경로당에서 시연회를 열고 ‘스마트 경로당’의 안전 관리 기능을 선보인 바 있다. 이번 사업은 경로당 이용 어르신들의 안전을 실시간으로 보장하고 시설 관리 효율성을 높이기 위한 선제적 조치다.

시스템은 비상벨, 화재·누수 감지 센서, 스마트 전등 스위치, 스마트 콘센트 등으로 구성됐다. 전문 용역업체 관제센터가 24시간 상시 모니터링을 맡아 이상 상황이 발생하면 즉시 경로당·구청 담당자·119에 동시에 통보해 신속 대응이 가능하다.

또한 운영시간 이후에는 조명이 자동으로 소등되고 전열기구 전원이 차단돼 화재 위험을 줄이고, 불필요한 전력 사용을 방지한다. 시설 관리자는 모바일 앱을 통해 부재 시에도 실시간 시설 점검이 가능해 효율성이 강화됐다.

용산구는 이달 중 센서 설치를 완료하고 9월부터 본격 가동에 들어간다. 내년에도 상시 운영 체계를 유지해 경로당 안전관리를 지속 강화할 계획이다.

박희영 용산구청장은 “전국 최초로 도입한 IoT 기반 경로당 안전관리 체계와 24시간 모니터링으로 안전 수준을 크게 향상시켰다”며, “경로당이 어르신들께서 언제나 안심하고 머물 수 있는 편안하고 따뜻한 공간이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.





한편, 용산구는 어르신들을 위한 여가 체험 프로그램, 마음건강 지원사업을 운영하고 있으며 올 11월에는 맞춤형 일자리 전담 기관인 시니어클럽을 신설할 예정이다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

