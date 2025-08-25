우아한청년들 "전국 배민B마트에서 시원한 생수 받아가세요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

배민라이더 대상 생수 450만병 배포

"안전한 배달문화 확산에 최선"

배달의민족의 물류서비스를 전담하는 우아한청년들은 배민 라이더들을 폭염으로부터 보호하기 위해 전국 배민B마트에 생수 45만병 배포를 완료했다고 25일 밝혔다.

이번 지원은 우아한청년들이 시행 중인 '2025년 라이더 폭염 대응 종합대책'의 일환이다. 지난달 시범운영부터 시작해 전국 배민B마트로 확대됐으며 B마트에 방문하는 라이더는 다음달 말까지 생수를 받을 수 있다.

우아한청년들은 여름철 배달의민족 라이더들의 건강권과 휴식권을 보장하기 위한 실효성 있는 계절성 종합대책을 다각도로 시행하고 있다. 대표적으로 배달라이더 동행쉼터 운영, 계절성 라이더 물품 지원 프로그램, 온열질환 예방 교육 콘텐츠 제공 등이 있다. 가천대길병원과 협업해 라이더들의 심뇌혈관질환 예방을 위한 건강검진을 전액 무료로 지원하기도 했다. 이러한 라이더 지원사업은 라이더 안전 전문가 거버넌스 '라이더 안전경영위원회' 권고에 따른 민간-의료 협력 사례로 주목받았다.





우아한청년들 관계자는 "동반성장 파트너 라이더를 위한 다각도의 조치를 펼치고 계절성 위험요인에 선제적으로 대응하는 등 안전한 배달문화가 확산하도록 최선을 다하겠다"고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

