중랑구, 구정연구단 통해 주민 체감 정책 개선·강화

상반기 13건 개선안 도출·미세먼지 저감 추진

서울 중랑구(구청장 류경기)가 주민이 체감할 수 있는 정책 구현을 위해 데이터 기반의 자체 진단 시스템을 가동하며 정책 혁신에 속도를 내고 있다.

지난 6월 우수 자원봉사자 표창수여식에 참석한 류경기 중랑구청장의 모습. 중랑구 제공.

구는 지난 4월부터 ‘중랑 주간 이슈 앤 진단’을 매주 운영, 구정연구단을 중심으로 주요 정책사업을 점검하고 개선 방향을 도출하고 있다. 올 상반기 약 두 달 동안 총 13건의 정책을 진단했으며, 주민 생활과 직결된 다양한 개선안을 마련했다.

대표적으로 이달부터는 관용 대형버스 5대에 미세먼지 저감 필터를 시범 설치해 대기질 개선과 주민 건강 보호에 나섰다. 또 우수 자원봉사자 인증시간 기준을 완화해 봉사 참여 진입 장벽을 낮추는 방안도 추진 중이다.

이외에도 취약계층 고용 지원, 건강 증진 대책, 주민 친화적 정보 제공 및 소통 강화 등 분야에서 다수의 개선안을 발굴했다. 시범 사업 효과가 확인된 과제는 구 전역으로 확대하고, 내부 검토를 거친 과제는 하반기부터 순차 시행할 계획이다.

‘주간 이슈 앤 진단’은 각 부서 사업을 진단하고 성과와 한계를 평가하는 순환형 시스템이 특징이다. 현장의 데이터를 반영하고 주민 요구를 분석해 정책 개선으로 연결하는 구조를 도입, ‘체감형 정책 실험실’ 역할을 하고 있다는 평가다.





류경기 중랑구청장은 “구정연구단을 통해 현장의 목소리와 데이터를 바탕으로 정책을 점검하고 개선하는 과정을 체계화하는 것”이라며, “빠르게 변화하는 시대에, 정책도 민감하고 정교하게 대응하여 주민의 삶에 도움이 되는 정책을 지속 추진하겠다”고 말했다.





