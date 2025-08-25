중기부, '강한 소상공인 오디션' 선정 기업에 최대 4000만원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1차 선정된 160개 중 60개 기업 엄선

판로 개척, 투·융자 연계 지원

중소벤처기업부가 소상공인이 창작자·스타트업과 협업해 제품을 혁신할 수 있도록 최대 4000만원의 사업화 자금을 지원한다.

AD

25일 중기부는 '강한 소상공인 파이널 오디션'을 오는 28일까지 광명 아이벡스 스튜디오에서 개최한다고 밝혔다. 강한 소상공인 사업은 소상공인이 창작자·스타트업 등과 협업·융합을 통해 기존의 제품과 서비스를 혁신할 수 있도록 지원하는 프로그램이다.

중기부는 지난 5월 강한 소상공인 1차 오디션을 통해 7147개 기업 중 160개 기업을 선정해 기업당 최대 6000만원의 사업화 자금을 지원했다.

이번 파이널 오디션에서는 지난 1차에서 선정된 160개 기업 중에서 혁신성과 성장성이 높은 미래의 라이콘(LICORN)으로 60개 기업을 엄선한다. 60개 기업에는 최대 4000만원의 사업화 자금을 추가로 지원하고 글로벌 혁신기업으로 도약할 수 있도록 국내외 판로 개척, 투·융자 등도 연계 지원한다는 계획이다.

아울러 이번 행사에서는 강한 소상공인들의 공개 경연 외에도 투자·유통·경영관리 상담회, 수출·마케팅·홍보 콘텐츠 등에 대한 일대일 밀착 컨설팅 등 부대 프로그램도 함께 진행된다. 오는 9월11일에는 KBS 별관 공개홀에서 파이널 오디션 선정기업에 대한 시상식과 축하공연을 개최할 계획이다.





AD

노용석 중기부 차관은 "최근 K-문화에 대한 전 세계적인 인기는 한국의 식품·화장품·패션 등 소상공인이 만드는 제품과 서비스에 대한 관심으로 이어지고 있다"며 "정부는 창의적이고 기업가정신을 가진 강한 소상공인이 글로벌 혁신기업으로 성장할 수 있도록 전폭적으로 지원할 계획"이라고 강조했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>