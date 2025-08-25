본문 바로가기
"협상 3500번 반복할 수도"…재계, 노란봉투법·상법 통과에 '패닉 대응'

전영주기자

심성아기자

입력2025.08.25 10:39

재계가 노란봉투법(노동조합법 2·3조 개정안)과 상법 2차 개정안 국회 통과에 따라 최악의 시나리오에 대비하고 보완입법 추진을 위한 대응에 나섰다. 법안 저지에 실패하면서 사실상 '패닉' 상태에 빠졌다는 평가 속에 경제단체와 업종별 기업들은 경영환경 악화를 최소화하기 위한 대응책 마련에 속도를 내고 있다.


25일 재계에 따르면 국회는 이날 자산 2조원 이상 상장사에 집중투표제 의무화와 감사위원 분리 선출 확대를 담은 상법 2차 개정안을 더불어민주당 주도로 통과시켰다. 노란봉투법은 전날 24시간 넘게 이어진 필리버스터 종결 직후 본회의에서 의결됐다.


재계 전반에 사실상 '패닉' 기류가 퍼진 가운데 국내 초대형 조선사 소속 인사 담당 임원은 이날 아시아경제와 통화에서 "3500여개 협력사가 각각 단체협상을 요구하는 상황을 최악의 시나리오로 보고 있다"며 "원청이 사용자나 단체협약 당사자가 아니라는 점을 단계별로 입증하려는 준비에 들어갔다"고 밝혔다.


자동차 업계는 1차 협력사(약 400곳)를 중심으로 대응 전략을 세우고 있다. 현대자동차그룹의 노무 담당 임원은 "노란봉투법 시행 이후 3차 협력사는 2차에, 2차는 1차에, 1차는 원청에 단체협약을 요구하게 될 것"이라며 "2차 이하 협력사가 곧바로 원청을 상대로 쟁의행위를 제기할 수 있고, 비록 직접 고용이나 동일 사업장이 아니더라도 부담으로 이어질 수 있다"고 말했다.

"협상 3500번 반복할 수도"…재계, 노란봉투법·상법 통과에 '패닉 대응'
경영계는 개별 기업 차원의 대응이 쉽지 않다고 보고 경제단체 중심으로 힘을 모으기로 했다. 동시에 보완입법 필요성도 적극 제기하고 있다.


핵심 과제로는 ▲사용자 범위 제한 ▲노동쟁의 범위 재설정 ▲유예기간 확보 ▲사용자 방어권 제도화 등이 꼽힌다. 이미 법률에 사용자 범위에 '실질적 지배력'이 포함된 만큼 시행령과 해석 과정에서 적용 범위를 최소화하는 데 집중한다는 목표다.


경제단체 관계자는 "현행 조항을 사실상 '직접 고용관계'로 해석하는 것이 현실적 대안"이라며 "김영훈 고용노동부 장관이 규제 강화가 아니라고 밝힌 만큼 후속 입법 과정에서 이 취지가 반영돼야 한다"고 강조했다.


재계는 사용자 범위를 좁히기 위한 절차적 장치도 검토 중이다. 원청이 사용자로 인정되려면 단순한 단가 협상이나 납품 요구가 아니라 계약 승인권·인사권·근로조건 결정권 같은 직접적 관여가 있었다는 점을 노조가 입증하도록 하는 방식이 논의된다. 이를 위해 쟁의행위 신고서나 단체교섭 신청서에 입증자료를 첨부하게 하는 방안이 거론된다.


하청과의 교섭이 무산돼야만 원청 교섭이 가능하도록 조정 신청 요건을 강화하고, 노동위원회가 교섭 개시 전 원청 사용자성 여부를 미리 심사하는 절차를 두는 구상도 있다. 또 해석 지침을 통해 사용자성을 동일 사업장 내 하청 근로자로 한정하자는 의견도 나온다.


전문가들도 이번 개정안에서 두 가지 법적 쟁점을 지적한다. 이정 한국외대 법학전문대학원 교수는 "원청이 하청 근로 조건을 사실상 좌우해 하청업체가 독자적인 결정권을 행사하지 못하는 경우라면 사용자성 적용이 가능하지만, 하청이 자체적으로 근로조건을 정할 수 있음에도 원청을 상대로 단체교섭을 요구하게 되면 경영권 침해 문제가 발생한다"고 말했다. 그는 또 "노동쟁의의 범위가 근로조건뿐 아니라 사업 경영상의 결정까지 확장된 만큼 파업 가능성이 크게 넓어질 수 있어 범위를 명확히 규정할 필요가 있다"고 지적했다.


당초 최후 수단으로 헌법소원이 거론됐으나 실효성에 대한 회의론이 커지면서 우선은 경총을 중심으로 시행령 태스크포스(TF) 등 후속 조치에 참여하는 쪽으로 가닥이 잡히고 있다.


한편 경제계는 상법 개정안 국회 통과와 관련해 공동 입장문을 내고 유감을 표했다. 한국경제인협회, 대한상공회의소, 한국경영자총협회, 한국무역협회, 중소기업중앙회, 한국중견기업연합회, 한국상장회사협의회, 코스닥협회 등 경제 8단체는 "지난 7월 1차 상법 개정에 이어 불과 한 달 만에 감사위원 분리선출 확대와 집중투표제 의무화를 담은 추가 개정안이 국회를 통과한 것은 우려스럽다"고 밝혔다. 이어 "경영권 분쟁과 소송 리스크가 커질 수 있는 만큼 입법 과정에서 부작용을 최소화하는 균형 있는 접근이 필요하다"고 강조했다.


재계는 또 "투기자본의 위협으로부터 자유로운 기업 활동을 보장할 수 있도록 글로벌 기준에 맞는 경영권 방어 장치가 시급하다"며 "기업이 미래 투자를 위해 과감한 결정을 내릴 수 있도록 경영판단원칙 명문화와 배임죄 개선이 필요하다"고 했다. 이와 함께 "경제형벌과 기업 규모별 차등규제·인센티브 제도를 정비해 기업이 혁신과 성장에 집중할 수 있는 환경이 마련돼야 한다"고 덧붙였다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
심성아 기자 heart@asiae.co.kr
