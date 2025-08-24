경제계 "노란봉투법, 본회의 통과 유감…보완 입법 필요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

24일 오전 노란봉투법 국회 본회의 통과

경제계는 노란봉투법 개정안이 24일 오전 국회 본회의에서 통과된 것에 대해 유감을 표시하고 보완 입법을 요구했다.

이날 오전 경제 6단체는 "노란봉투법이 국회에서 통과된 것에 대해 경제계는 유감을 표한다"는 내용을 담은 성명을 발표했다. 경제 6단체는 한국경영자총협회·대한상공회의소·한국경제인협회·한국무역협회·중소기업중앙회·한국중견기업연합회 등 재계를 대표하는 단체들이다.

재계는 "노조법 개정으로 사용자 범위와 노동쟁의 개념이 확대됐지만 노동조합법상 사용자가 누구인지, 노동쟁의 대상이 되는 사업 경영상 결정이 어디까지 해당하는지도 불분명하여 이를 둘러싸고 향후 노사 간에 법적 분쟁이 발생할 수밖에 없다"

이어 보완 입법의 필요성도 강조했다. 재계는 "국회는 산업현장의 혼란이 최소화되도록 보완 입법을 통해 사용자 범위와 노동쟁의 개념을 명확히 할 필요가 있다"며 "정부도 유예기간동안 경제계와 긴밀한 소통을 통해 충실히 보완 조치를 마련해야 할 것"이라고 강조했다.

아울러 "글로벌 스탠다드에 따라 대체근로 허용 등 주요 선진국에서 보장하고 있는 사용자의 방어권도 입법해 노사관계 균형을 맞춰주길 바란다"는 요청도 덧붙였다.

노란봉투법은 사용자 범위와 노동쟁의 개념을 확대하고 불법쟁의행위에 대한 손해배상 책임을 제한하는 내용을 담은 법안이다.





이날 오전 국회 본회의에서는 노동조합법 2·3조 개정안(노란봉투법)이 통과됐다. 전날 법안 상정 이후 국민의 힘 요구로 필리버스터가 시작됐지만, 이날 오전 더불어 민주당은 범여권 정당과 함께 표결로 필리버스터를 종결하고 본회의 표결을 통해 노란봉투법을 가결 처리했다.

국민의 힘 의원들이 서울 여의도 국회 본회의에서 노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 일부개정법률안)에 대한 무제한 토론을 하고 있는 모습. 연합뉴스 제공

