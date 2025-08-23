김문수, 안철수 만나 "힘 합쳐야"…安 "당은 혁신, 尹은 절연해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

결선 투표 앞두고 찬탄파 표심 공략 시도

安, 金지지엔 '선 긋기'

국민의힘 대표 선거 결선에 오른 김문수 후보가 23일 1차 경선에서 탈락한 안철수 의원과 여의도 한 식당에서 오찬 회동을 했다.

국민의힘 김문수 당 대표 후보와 안철수 의원이 23일 서울 여의도의 한 식당에서 만나고 있다. 연합뉴스

반탄(윤석열 전 대통령 탄핵 반대)파 김 후보가 오는 24∼25일 책임당원을 대상으로 실시되는 모바일·ARS 투표와 국민여론조사를 앞두고 찬탄파인 안 의원 지지표를 흡수하기 위해 손을 내민 것으로 풀이된다.

김 후보는 이날 회동을 마친 뒤 기자들과 만나 "힘을 합쳐서 내년 지방선거를 이기는 방법을 찾아내야 하지 않냐는 이야기를 주로 했다"고 전했다.

김 후보는 공식적인 연대에 대해선 "안 의원이 특별히 조직을 가지고 있는 것은 아니니까 좋은 대한민국을 만들기 위해 국민의힘 내에서 협력이 필요하다는 것을 서로 확인했다"고 답했다.

김 후보는 안 후보가 혁신안으로 제안한 대선 백서 제작에 대해 "받아들일 수 있다"고 밝혔다. 그는 안 의원과 함께 1차 경선 탈락한 조경태 의원에 대해선 "만날 것(계획)은 없는데, 통화로 수고 많이 했다고 했다"며 "우리 당에 다양한 의견들이 있기 때문에 힘을 합쳐 내년 지방선거에서 이겨야 한다고 얘기했다"고 설명했다.

안 의원은 이번 회동이 지지 선언으로 해석되는 것에 선을 그으면서 윤 전 대통령과의 절연을 강조했다고 밝혔다.

안 의원은 기자들에게 "다른 후보를 지지하고자 하는 회동이 아니다"라며 "단지 우리 당이 혁신해야 하고 윤 전 대통령, 계엄 옹호와 절연해야 한다는 말씀을 드리고자 만났다"고 했다.

안 의원은 윤 전 대통령과 절연에 대한 김 후보 반응을 묻자 "그냥 듣고 계셨다"며 "통합을 위해 탄핵을 옹호하는 세력을 받으려고 노력하면서 갈등을 부추기기보다 오히려 (탄핵 반대 세력이) 나가서 따로 당을 차리는 게 더 현명한 방법"이라고 강조했다.

안 의원은 결선 진출 실패에 대해선 "탄핵이 헌법재판소에서 만장일치 판결이 났지만, 이를 받아들이지 않는 분들이 과반수라는 것에 좀 충격을 받았다"며 "이게 우리 당이 나아갈 길이 아니다"라고 말했다.





김 후보와 장 후보는 결선 투표를 거쳐 오는 26일 최종 승자를 가린다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

