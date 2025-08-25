청량리역 인근 용두동에 695가구 주거 단지 건립

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최고 42층 규모…노후 주택에서 주거 단지로

통합 공간·개방 커뮤니티·창의적 경관 원칙

서울 동대문구 용두동 39-361번지 일대 신속통합기획 건축 배치 계획. 서울시

AD

서울 청량리역에 인접한 동대문구 용두동 39-361번지 일대가 신속통합기획을 통해 최고 42층·695가구 규모의 주거 단지로 재탄생된다.

서울시는 용두동 39-361번지 일대에 대한 신속통합기획을 확정했다고 25일 밝혔다.

대상지는 청량리 재정비촉진지구와 전농·답십리 재정비촉진지구 등과 인접한다. 하지만 노후 주택과 좁은 골목 등으로 환경 개선이 시급했던 지역이다. 이번 신속통합기획 확정으로 보행 친화 단지로 거듭날 계획이다.

이번 계획은 ▲주변 지역과 조화를 이루는 통합적 공간계획 ▲보행가로 연계형 개방 커뮤니티 조성 ▲창의적 경관 창출이라는 원칙을 중심으로 추진된다.

우선 단지 내 공공보행통로를 확보해 보행 환경을 개선하고 안전성과 편의를 높였다. 또 인근 천호대로 45길과 고산자로30길을 기존 1차선에서 3차선으로 확폭해 교통체계를 개선한다. 사회복지시설 이용자의 편의를 위해 천호대로39길 일부 구간도 넓힌다.

아울러 맞춤형 생활편의공간을 제공한다. 단지 내 주보행축이자 공공보행통로를 따라 주민통합커뮤니티, 어린이집 등 개방형 커뮤니티 시설을 만들어 편의성을 높일 계획이다.

도시 경관도 개선한다. 청량리역 일대 개발 방향에 맞춰 남북 방향으로 시야를 트이게 하고, 청계천의 자연 친화적 경관과 조화되도록 설계한다. 또 철도변 소음을 차단하는 특화 디자인을 적용해 조화로운 도시 이미지를 형성한다.

용도지역 상향과 기준용적률 상향 등 맞춤형 도시계획을 적용해 사업성을 높였다. 제2종(7층), 제2종주거지역을 제3종 주거지역으로 상향하는 등 사업성을 강화했다.

최진석 서울시 주택실장은 "용두동 신속통합기획 확정으로 주민 중심의 교통·보행 특화단지 주택공급을 확대하겠다"며 "지역 정주환경 개선을 넘어 청량리역 일대 도시경관의 점진적인 변화가 기대된다"라고 했다.





AD

한편, 이번 신속통합기획 확정으로 서울시 대상지 총 205개소 중 129개소의 기획이 마무리됐다. 이로 인해 총 22만3000가구 규모의 주택 공급 기반이 마련됐다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>