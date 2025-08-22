양주시 꿈드림, 대진대 'PAY4WARD'와 영어회화 멘토링 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시학교밖청소년지원센터(양주시 꿈드림)는 지난 7월 4일부터 8월 29일까지 대진대학교 영어봉사 동아리 'PAY4WARD'와 함께 학교 밖 청소년 대상 영어회화 멘토링을 운영하고 있다.

양주시 학교 밖 청소년이 대진대학교 영어회화 동아리 'PAY4WARD'와 함께 영어로 배우고 체험하다를 진행하고 있다. 양주시 제공

AD

이번 프로그램은 영어를 다양한 체험활동과 접목해 언어에 대한 긍정적 인식을 높이고, 참여 청소년의 소속감을 강화하기 위해 마련됐다. 꿈드림에서 3년째 멘토로 활동 중인 한 참여자는 "영어가 친숙하고 세상을 넓히는 도구라는 점을 전하고자 1년간 준비했다"고 말했다.

대진대 동아리 PAY4WARD는 한국사회복지협의회가 주관한 '동아리야, 멘토링하자' 공모에 선정돼 운영비를 지원받았다. 대학생 멘토 10명과 청소년 10명이 짝을 이뤄 총 8회차로 진행되며, 키링 제작·테라리움 만들기 같은 활동부터 마트에서 물건 사기, 여행지에서 길 묻기 등 생활 밀착형 주제를 영어로 소통하는 방식이다.

22일에는 졸업식을 열고 활동 전시, 포스터 후기 작성, 영어 발표 등을 통해 8주간의 과정을 돌아보는 자리를 마련했다. 참가 청소년들은 이를 통해 실전 스피킹 능력을 점검하고 경험을 공유했다.





AD

센터 관계자는 "학교 밖 청소년들이 단순한 영어 학습을 넘어 대학생 멘토와의 교류를 통해 지속적인 커뮤니티 활동으로 이어가도록 지원할 계획"이라고 했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>