삼성화재가 이끈 대학생 대표팀, 국제대회 첫 출전

싱가포르 국제보험경진대회 참가

보험산업 혁신 아이디어 교류

삼성화재는 최근 싱가포르 난양공과대에서 열린 국제보험 경진대회(GAIP) 2025에 국내 대학생 대표팀이 대한민국 최초로 출전했다고 22일 밝혔다.

권종우 삼성화재 상무(윗줄 오른쪽 두번째), 안철경 보험연구원장(윗줄 왼쪽 네번째), 한국 대표 4ever팀 멤버(아랫줄 왼쪽 첫번째부터 네번째) 등 관계자들이 최근 열린 국제보험 경진대회(GAIP) 참가 전 싱가포르 소재 재보험 법인 삼성Re에 방문해 기념촬영을 하고 있다. 삼성화재

대회는 신상품 개발, 인공지능(AI) 기술 활용 등 보험 산업 혁신 아이디어를 주제로 진행됐다. 한국, 일본, 홍콩 등 10개국 대학생 대표팀이 참가했다.

한국 대표팀 '4ever'는 지난 6월 삼성화재와 서울대, 포항공과대가 공동 주최한 '제3회 전국 대학생 리스크 관리 경진대회'에 참가해 '데이터센터 특화 화재보험'을 발표하며 대상을 받은 팀이다. 약 두 달간 준비한 뒤 같은 주제로 국제무대에 도전했다.

대학생 대표팀 외에도 싱가포르 소재 재보험 법인 삼성Re의 니틴 최고경영자(CEO), 안철경 보험연구원장, 박소정 서울대 교수, 정광민 포스텍 교수 등이 동행했다.

이들은 싱가포르 보험업계 미팅 및 GAIP 주최 국제 산학 세미나에 참석해 사이버, AI, 인슈어테크(보험+기술) 등 업계 현안을 주제로 심도 있게 논의했다.





삼성화재 관계자는 "대회에 국내 대학생 대표팀이 처음 참가했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 세계 무대에서 활동하는 인재를 적극 육성해 국내 손해보험업 경쟁력을 강화하는 데 기여하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

