'샐러리맨의 신화' 윤윤수 회장 한국외대 졸업식 축사

"실패는 큰 가능성의 출발점"

윤윤수 미스토홀딩스 회장이 모교인 한국외국어대학교 학위수여식을 찾아 축사를 전했다.

윤윤수 회장이 22일 한국외대 2025년 후기 학위수여식에서 축사를 전하고 있다. 한국외국어대학교

윤 회장은 22일 한국외대 서울캠퍼스에서 열린 2025년 후기 학위수여식에서 "실패는 인생의 종착지가 아니라 더 큰 가능성의 출발점이고, 수많은 좌절과 어려움은 결국 새로운 도전과 성장을 위한 자산이 될 수 있다"며 "정직과 성실, 그리고 페어플레이 정신을 지킨다면 행운은 반드시 여러분의 편이 될 것"이라고 말했다.

윤 회장은 한국외대 정치외교학과 66학번으로 졸업 후 평범한 회사원으로 사회에 첫발을 내디뎠다. 이후 휠라코리아(현 미스토코리아)를 설립해 글로벌 스포츠 브랜드로 성장시켰다. 지난달에는 글로벌 경영 리더십을 통해 대한민국 산업 발전과 국제화를 선도하고, 사회공헌으로 공공 가치를 실현한 공로를 인정받아 한국외대 명예 경영학박사 학위를 수여 받았다.





한국외대 관계자는 "윤 회장은 우리 대학의 자랑스러운 동문" 이며 "샐러리맨의 신화이자, 실패를 두려워하지 않고 새로운 길을 개척해낸 진정한 성공의 주인공으로서 졸업생들에게 귀감이 될 것"이라고 강조했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

