“대학기술 벤처로 연결”… 유니스트기술지주, 120억원 펀드 결성식 개최

정부·민간 공동출자 창업생태계 활성화 신호탄



지역 딥테크 스타트업 성장모델, 전국 단위 확산

UNIST(총장 박종래) 산하 '유니스트기술지주'가 22일 오전 대학본부에서 120억원 규모 공공기술사업화 펀드 결성식을 개최했다.

왼쪽부터 한태규 유니스트기술지주 본부장, 김태한 BNK경남은행장, 이준호 덕산그룹 명예회장, 박종래 UNIST 총장, 안효대 울산시 경제부시장, 김철준 울산경제일자리진흥원장. UNIST 제공

이날 행사에는 박종래 총장을 비롯해 안효대 울산시 경제부시장, 김철준 울산경제일자리진흥원장과 이준호 덕산그룹 명예회장, 김태한 BNK경남은행장 등 지역 기업 출자자들이 자리했다.

이 펀드는 과기특성화대학이 주도해 지역 자본과 공공 재원을 결합한 사례로, 울산을 중심으로 한 딥테크 창업생태계 조성 출발점이 됐다.

펀드는 정부 모태펀드 60억원과 지역 기관·기업 출자금 60억원으로 구성됐다.

유니스트기술지주는 모태펀드 출자 조합의 단독 운용사(GP)로 처음 선정됐다. 스타트업과 연구자가 협력해 공공기술을 사업화하는 창업에 주력할 계획이다.

이번 펀드는 연구실에 머물던 기술을 시장과 연결하는 실전형 자금으로 활용된다. 투자 방식도 단발성이 아닌, 성장단계에 따라 연속 투자로 이어지는 '팔로우온(Follow-On)' 전략을 도입했다.

울산시는 펀드 결성 과정에서 투자유치, 행정 협의 등 다각적 지원을 아끼지 않았다. 특히, 지역 기업인들도 자금 출자에 나서 공공과 민간이 공동으로 창업생태계 구축을 위한 발판을 마련했다.

박종래 총장은 "UNIST가 국가대표 창업허브로 거듭나겠다"며 "울산역에서 유라시아 대륙 끝 런던까지 이어지는 대륙의 날개와, 반구천과 태화강을 따라 태평양을 건너 미주 대륙에 닿는 해양의 양 날개를 펼쳐 더 넓은 세계로 뻗어나가겠다"라며 "울산이 대한민국 기술혁신의 심장으로 뛰도록, UNIST는 지역과 함께, 시장과 함께 나아가겠다"고 강조했다.

한태규 유니스트기술지주 본부장은 "UNIST 연구 역량을 전국의 스타트업과 연결해 지역 산업을 혁신할 것"이라며 "목표는 단계별 투자 전략을 통해 이전에 없던 지역 창업 성공사례 창출"이라고 전했다.





이번 결성식은 UNIST가 대학 기술 역량을 기반으로 산업계 혁신을 위한 완결형 기술사업화 생태계 조성의 신호탄이 됐다. 지역 공공기술 기반 벤처기업 성장을 촉진하며, 창업 확산 전 과정을 아우르는 전국 단위 모델로 발전할 것으로 기대된다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

