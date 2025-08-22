'전동킥보드·전기자전거' 리튬이온 배터리 충전시 주위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세종소방본부, 최근 5년간 배터리 화재 40건

시민안전수칙 준수 당부

최근 서울 마포구·경기 등에서 발생한 리튬이온 배터리 화재 사고와 관련, 전동킥보드·전기자전거 등 리튬이온 배터리가 사용된 제품의 주의가 요구된다.

22일 세종소방본부에 따르면 최근 5년 간 지역에서 발생한 리튬이온 배터리 화재는 2021년 5건, 2022년 9건, 2023년 10건, 2024년 10건, 2025년 8월 6건 등 모두 40건 발생했다.

이 중 전동킥보드와 전기자전거에서 발생한 화재는 모두 12건으로 전체 화재 가운데 30%를 차지해 주요 위험 요인으로 꼽혔다. 특히 충전 중 과열, 비인증 제품 사용, 완충 후 충전기를 장시간 분리하지 않는 행위 등이 화재 원인으로 지적됐다.

따라서 배터리와 충전기는 반드시 KC 인증 제품을 확인해 구매할 것과 제품 사용 시 파손된 배터리를 사용하지 말고 고온과 충격을 피해야 하고, 또 완충 후에는 즉시 충전기를 분리하고 현관이나 복도 등 밀폐된 공간에서 충전하지 않도록 해야 한다.





소방본부 관계자는 "리튬이온 배터리 제품은 시민들의 생활 속에서 가장 많이 사용되는 필수품이지만 작은 부주의가 대형 화재로 이어질 수 있다"며 안전 수칙 준수를 당부했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



