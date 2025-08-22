순천 레미콘 공장 질식사고…경찰 원인조사 착수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남경찰, 공장 대표·관계자 4명 참고인 조사

지난 21일 순천 한 레미콘 공장 저장용 간이탱크에서 노동자 3명이 질식해 2명 사망하고, 1명은 중상을 입었다. 연합뉴스 제공

AD

전남 순천 한 레미콘 공장에서 발생한 질식사고와 관련, 경찰이 사고 원인조사에 본격 착수했다.

전남경찰청은 지난 21일 질식 사고가 난 순천 레미콘 공장 대표와 관계자 4명을 상대로 참고인 조사를 진행했다.

경찰은 이들에게 사고를 당한 노동자들이 방진마스크 등 안전 장비 없이 공장 내 저장용 간이탱크(사일로) 청소 작업에 투입된 경위 등을 집중적으로 물어본 것으로 알려졌다.

전날 진행된 현장 감식에선 이산화탄소와 황화수소 농도가 기준치를 크게 초과한 내용이 새로 확인됐다.

경찰은 숨진 노동자들에 대한 부검도 진행했다.

이와 별개로 노동 당국은 사업주가 중대재해처벌법을 위반했는지 여부를 확인하고 있다.





AD

한편 지난 21일 오후 1시 29분께 순천 한 레미콘 공장 저장용 간이탱크 내 청소 작업 중이던 A(60)·B(57)·C(53) 씨가 쓰러져있다는 신고가 접수됐다. 병원 이송된 B·C 씨는 숨졌고, 가장 먼저 구조된 A씨도 중상을 입고 현재 치료 중이다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>