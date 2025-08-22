금융위 "불법추심 전화 신고하면 즉시 번호 중단된다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'불법사금융·불법추심 근절' 현장간담회 개최

개정 대부업법 시행 1개월

금융위 추가 제도개선 검토 나서

금융당국이 불법대부·불법추심 전화번호를 신고하면 최대한 신속하게 해당 번호 이용을 중지한다. 지난달 대부업법 개정안이 시행된 이후 전화번호 이용 중지 요청이 늘어난 데 따른 조치다.

금융위원회는 22일 오전 경기복지재단 북부센터에서 '불법사금융·불법추심 근절 현장 간담회'를 개최하고 이같이 논의했다고 밝혔다.

이번 현장간담회는 개정 대부업법 시행 1개월을 맞아 현장에서의 불법사금융 대응 등 운영상황을 점검하고, 추가적인 제도개선 과제를 검토하기 위해 마련됐다.

개정된 대부업법은 반사회적 대부계약 무효화, 대부업 등록요건 강화, 불법대부·불법추심 전화번호 이용중지 근거 마련 등이 담겼다. 이에 불법추심 등으로 신고가 접수된 경우 카카오톡, 라인 등 소셜미디어 계정을 차단하고 있다.

간담회에서는 ▲불법추심 즉시 중단을 위한 초동조치 필요성 ▲불법사금융·불법추심 대응 관련 유관기관 협력체계 강화 ▲채권추심 등 관련 관리감독 강화 ▲수사·단속 등 강화 ▲불법사금융·불법추심 대응을 위한 홍보 강화 필요성 등이 언급됐다.

금융위는 현장 의견을 반영해 금감원·서금원·지자체 등에 신고시 불법대부·불법추심 전화번호 등을 최대한 신속하게 이용중지할 예정이다.

또 채무자대리인 선임 등 과정에서 불법추심이 즉각적으로 중단될 수 있도록 초동조치 등 추가적인 대응을 강화한다는 방침이다.

아울러 신종 범죄수법·정보 등에 대해서는 불법사금융 TF(국조실 주관)를 통해 관계부처·기관 간 신속히 공유하고 대응방안을 강구하기로 했다. 불법사금융·불법추심은 금융부문의 대응만으로는 한계가 있고 금융·통신·수사 관계부처·기관이 긴밀히 협업해 대응하는 것이 가장 중요하다는 판단에서다.





금융위는 "오늘 현장 간담회에서 제기된 건의사항 및 정책과제들을 면밀히 검토해 국민이 체감하는 정책이 마련될 수 있도록 연내 불법사금융·불법추심 근절방안을 마련할 계획이다"라고 밝혔다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

