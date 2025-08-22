[특징주]달바글로벌, 글로벌 브랜드 도약…'강세'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

달바글로벌이 강세다. 하반기를 기점으로 글로벌 브랜드로 도약할 것이라는 증권사 분석이 영향을 끼친 것으로 풀이된다.

달바글로벌은 22일 오전 10시8분 기준 전거래일 대비 5800원(3.24%) 오른 18만4900원에 거래됐다.

달바글로벌은 2016년 3월 설립된 기업으로 화장품 판매업에 주력하고 있다. 이너뷰티, 홈뷰티 디바이스 사업 등도 영위했다. 정지윤 NH투자증권 연구원은 "달바는 올해, 내년 업종 내 수출 모멘텀 강력한 브랜드 중 하나"라며 "2분기 해외 매출이 149% 증가하며 비중이 63%까지 상승한 점에 주목한다"고 말했다.





그는 "주요 투자 포인트는 직접판매 전략 이행과 프리미엄 브랜드로서의 가격 경쟁력, SKU 다변화 진행, 글로벌확장 초입 구간으로 올해와 내년 업종 내 해외 수출 모멘텀이 강력할 것"이라고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

