‘비상계엄 방조·가담 의혹’ 한덕수 전 국무총리 재소환 조사

내란 특검, 韓 재조사 뒤 '구속영장 청구' 여부 결정

한덕수 전 국무총리가 22일 '12·3 비상계엄' 관련 내란·외환 사건을 수사하는 조은석 특별검사팀 사무실이 마련된 서울 서초구 서울고등검찰청으로 출석하고 있다. 연합뉴스

비상계엄 방조·가담 의혹과 관련해 한덕수 전 국무총리가 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)에 22일 재소환됐다. 특검팀은 이날 한 전 총리의 진술 내용 등을 검토한 뒤 구속영장 청구 여부를 결정할 방침이다.

한 전 총리는 이날 오전 9시25분께 특검팀 사무실이 있는 내란 특검 사무실이 있는 서울 서초동 서울고검 청사에 도착해 "내란 가담 방조 의혹을 아직도 부인하느냐" 등 취재진의 질문에 아무런 대답도 하지 않고 조사실로 올라갔다.

앞서 특검팀은 지난 19일 한 전 총리를 소환해 16시간 넘게 조사하면서 비상계엄 전후 국무회의 상황, 사후 계엄 선포문 작성 경위 등을 집중 추궁했다. 한 전 총리는 심야 조사까지 하면서 진술거부권을 행사하지 않고 적극적으로 진술한 것으로 전해졌다.

한 전 총리는 불법 계엄의 절차적 정당성을 확보하는 데 방조·가담했다는 의혹을 받고 있다. 한 전 총리는 강의구 전 대통령실 부속실장이 계엄 이후 작성한 문건에 서명했으나 며칠 뒤 '사후 문건을 만들었다는 게 알려지면 또 다른 논쟁을 낳을 수 있으니 없던 일로 하자'라고 요청했고, 결국 문건이 폐기된 것으로 알려졌다.

특검팀은 한 전 총리가 계엄선포 후 "계엄에 찬성하는 국무위원이 없었는데 괜찮냐"라고 묻는 등 계엄의 적법성과 해제 필요성을 따진 정황도 포착하고 수사 중이다.

아울러 '계엄 선포문을 인지하지 못했다'는 취지로 헌법재판소와 국회 등에서 위증한 혐의도 받는다. 한 전 총리는 지난 2월 국회에서 계엄 선포문에 대해 "계엄 해제 국무회의가 될 때까지는 전혀 인지하지 못했고, (나중에) 양복 뒷주머니에 있는 것을 알았다"고 증언했지만 특검팀은 한 전 총리가 계엄 문건 등을 챙겨 살펴보는 장면이 담긴 대통령실 CCTV를 확보한 상태다.

특검팀은 계엄 선포 직후 추경호 전 국민의힘 원내대표가 한 전 총리와 통화한 내역을 확보했다. 특검팀은 지난해 12월3일 오후 11시12분에 추 전 원내대표와 한 전 총리가 7분 이상 통화한 내역을 확보했는데, 당시 통화에서 한 전 총리는 추 전 원내대표에게 "국무위원들이 모두 반대했는데 대통령(윤석열 전 대통령)이 비상계엄을 강행했다"는 취지의 이야기를 한 것으로 확인됐다.





특검팀은 전날 '국회 계엄 해제 의결 방해 의혹'과 관련해 국회사무처를 압수수색했다. 특검팀은 국회 본청 폐쇄회로(CC)TV 자료 등을 확보하기 위해 서울 여의도 국회사무처를 압수수색한 것으로 파악됐다. 특검팀이 국회사무처에 대한 강제수사에 착수한 것은 이번이 처음이다. 특검팀은 압수수색영장에 추 전 원내대표를 국회 계엄 해제 의결 방해와 관련한 피의자로 적시한 것으로 확인됐다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

