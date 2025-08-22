BNK자산운용, BNK주주가치액티브ETF 성과 지속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

BNK자산운용은 'BNK주주가치액티브ETF'가 최근 강화된 국내 주주환원 정책 흐름에 힘입어 높은 수익률을 기록 중이라고 22일 밝혔다.

올해 초부터 지난달 말까지 수익률 39.34%를 기록했다. 2022년 10월 24일 출시 이후 2025년 7월 말까지 누적 수익률은 81.59%에 달한다. 같은 기간 코스피보다 약 40%포인트(P) 높은 성과다. 코리아 밸류업 환경이 조성되기 이전부터 저평가된 기업을 발굴해 장기적인 수익을 거둔 결과다.

BNK주주가치액티브ETF의 가장 큰 특징은 배당 확대와 자사주 매입 등 주주환원 정책을 적극적으로 추진하는 기업에 투자한다는 점이다. 배당뿐만 아니라 자사주의 시장 효과까지 함께 고려한 ETF로, 국내에서는 처음 시도된 유형이다. 기존 배당 중심 펀드들과 차별화된 투자 전략을 갖추고 있다는 평가다.





BNK자산운용 관계자는 "최근 주주환원 요구가 증가하면서 주주가치를 높이려는 기업에 선제적으로 투자하는 전략의 중요성이 커지고 있다"고 말했다. 이어 "자사주 소각 의무화나 주식배당 분리과세와 같은 정책적 호재가 기대되고 있으며, 관련 법안이 통과될 경우 해당 ETF의 성과에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상된다"고 덧붙였다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

