애드포러스, 코스닥 상장…"구글 최상위 권한 기반 성장 가속"

구글 최상위 파트너사 애드포러스가 22일 코스닥 시장에 상장했다.

2014년 설립된 애드포러스는 자체 데이터 플랫폼 기반 사업을 영위하면서 업계 최고 수준의 1인당 수익성과 성장성을 시현하고 설립 이래 지속적인 영업이익 흑자를 유지 중이다.

연구개발(R&D) 관련 직원 비중이 34%에 달할 정도로 기술 인력 중심으로 구성된 국내 유일 시스템 기반 광고 플랫폼 기업이다.

지난해 애드포러스는 연결 기준 매출액 317억원을 기록했으며, 영업이익과 당기순이익은 각각 31억원, 32억원을 달성하면서 안정적인 이익을 시현했다.

게임을 시작으로 이커머스, 여행, 금융, 라이프스타일 등으로 고객 포트폴리오가 점진적으로 확대되고 있다. 장기계약 비중이 70% 이상이기 때문에 올해도 실적 성장이 이어질 전망이다.

애드포러스는 상장을 기점으로 보유 데이터 플랫폼을 통합하고 인공지능(AI)을 적용해 글로벌 시장 진출을 본격화할 방침이다. 4억건 이상의 누적 전환 데이터를 기반으로 자체 광고 운영체제(OS) 'Atier(아티어)'를 개발하고 팔란티어 'Foundry(파운드리)'와 유사한 구조로 고도화하고 있다. 데이터 수집뿐 아니라 데이터 정제, 생성형 AI 플랫폼까지 확보한 후 AI 밸류체인을 내재화해 시장 지배력을 강화할 것이라고 회사 측은 설명했다.

애드포러스는 AI 기반 비즈니스 모델 구축 후 구글 파트너십과 시너지를 극대화할 계획이다. 지난 2월 구글 최상위 인증인 'GCPP(구글 공식 퍼블리셔 파트너)' 인증을 획득한 바 있다. GCPP 보유 기업은 글로벌 광고 인벤토리에 직접 접근할 수 있을 뿐 아니라 구글 테크팀과 협업을 통해 타 국가로 확장도 신속하게 진행 가능하다. 애드포러스는 'Google AdX(구글 애드엑스)'를 통해 미국 등 30개국 이상에 광고를 송출 중이다.





회사 관계자는 "탄탄한 실적 기반 확보에 이어 구글 GCPP 권한 획득, 실시간 입찰 기반 신규 플랫폼 큐브마인을 통한 사업 다각화를 진행할 것"이라며 상장 자금을 자체 데이터 플랫폼 고도화 및 AI 적용을 위한 R&D 등에 사용해 실적 성장을 가속할 것"이라고 말했다.





