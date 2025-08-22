에듀윌, '에너지관리기사' 온라인 강의 9월 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수강기간 연장 및 무료 특강 제공

에듀윌은 다음 달 3일 '에너지관리기사' 자격증 온라인 강의를 공식 출시한다고 22일 밝혔다.

에너지관리기사는 산업 현장에서 에너지 절감과 효율적 관리 업무를 수행할 수 있는 국가기술자격이다. 최근 기술직군을 중심으로 실무 기반 자격증을 보유한 인재를 선호하는 기업이 늘면서, 관련 자격증에 대한 수요가 높아지고 있다. 특히 에너지관리기사는 대기업 및 에너지 관련 공공기관 채용 시 자격 보유자에게 가산점을 부여하거나 우대 조건으로 명시되기도 한다.

에듀윌 '에너지관리기사' 강의 개설 이벤트 이미지. 에듀윌

에듀윌은 이러한 수요에 대응해 '에너지관리기사 합격패스' 과정을 새롭게 개설했다. 이번 사전 예약 기간에 구매하면 에너지관리기사 전 과정을 기존 수강기간 9개월에 2개월을 더해 최대 11개월간 무제한 수강할 수 있다. 필기 입문 특강도 무료로 제공해 기초 실력이 부족한 초보자도 학습 진입 장벽을 낮출 수 있도록 구성했다.

강의 개설을 기념한 경품 이벤트도 함께 진행된다. 홈페이지 내 이벤트 게시판에 응원 댓글을 작성하면 자동 응모되며, 추첨을 통해 백화점상품권(10만원권), 공학용 계산기, 파커 조터 볼펜, 루메나 휴대용 선풍기 등을 증정한다.





에듀윌 관계자는 "에너지관리기사는 실용성과 자격 인지도 모두를 갖춘 자격으로, 이번 강의는 합격 대비와 실무 능력 강화를 동시에 고려한 과정"이라며 "사전예약 기간에 등록하는 것이 수강 기간 혜택과 부가 구성 측면에서 가장 유리하다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

