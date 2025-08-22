"제품 추천하면 수익금 지급"…CJ올리브영, 고객 참여형 '쇼핑 큐레이터' 론칭

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

CJ올리브영이 고객 참여형 제휴 프로그램 '올리브영 쇼핑 큐레이터'를 론칭한다고 22일 밝혔다.

올리브영 쇼핑 큐레이터는 고객이 올리브영 앱에서 추천하고 싶은 상품을 선택해 공유 링크를 생성하고, 이를 사회관계망서비스(SNS) 등 다양한 채널로 소개해 판매가 이뤄질 경우 수익을 얻는 제도다.

CJ올리브영 제공

링크 클릭 후 24시간 내 구매가 발생하면 판매 금액의 최대 7%가 콘텐츠 수익금으로 지급된다. 링크에서 추천 상품을 바로 구매하는 경우엔 7%, 링크를 활용했지만 추천 상품이 아닌 다른 상품을 구매하는 경우는 3%의 수익금을 지급한다. 수익금 전액은 올리브영이 부담한다.

올리브영 쇼핑 큐레이터를 활용하면 고객은 '나노 인플루언서'로 활약하게 된다. 개인의 경험과 진정성이 묻어나는 추천을 담아 자발적으로 상품을 바이럴하게 된다. 올리브영은 이를 통해 소규모 브랜드들이 효과적으로 온라인상에 노출되고 인지도를 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

참여 방법은 간단하다. 올리브영 앱 내 전용 페이지에서 '큐레이터 활동 시작하기'를 누르고 약관에 동의하면 누구나 활동할 수 있다. 추천 상품을 고르면 개인별 고유 URL이 발급된다.





한편 올리브영은 론칭을 기념해 다음 달 30일까지 처음으로 수익금 정산을 신청한 고객 중 수익금 상위 103명을 선정해 경품을 제공한다. 1~3위에게는 '다이슨 에어랩 스타일러'를, 100명에게는 CJ ONE 5만 포인트를 증정한다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

