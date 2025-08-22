경기도보건환경硏 "유통식품 7477건 모두 방사능 기준치 이내"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 내 유통식품은 모두 방사능 검사 결과 '기준치 이내'인 것으로 나타났다.

경기도보건환경연구원은 2023~2024년 도내 유통 식품 7477건을 대상으로 방사능 검사를 한 결과 모두 기준치 이내로 확인됐다고 22일 밝혔다.

주요 검사 대상은 ▲수산물 5851건(고등어, 삼치, 오징어 등) ▲농산물 1135건(사과, 오이, 감귤, 배, 포도 등) ▲가공식품 491건(소스, 천일염, 과자, 카레 등) 등이다. 수산물이 전체의 78%를 차지해 주요 품목으로 집중 관리됐다.

후쿠시마 원전 오염수 방류 이후 유통 수산물 검사는 2022년 1563건에서 2024년 3481건으로 2.2배 늘어나며 강화됐다.

경기도보건환경연구원의 도내 유통 식품류 방사능 검사 수거처 현황

유통 식품 수거는 도매시장, 대형마트, 백화점, 소매점, 로컬푸드 직매장, 재래시장, 온라인 판매처, 배달 음식점 등 다양한 유통경로에서 진행됐다. 수원, 구리, 안양, 안산, 김포, 시흥, 하남, 화성 등 8개 수산물 도매시장에서 유통되는 수산물이 전체의 64%를 차지했다.

한편 '경기도 급식시설 방사성물질 차단에 관한 조례'에 따라 급식 식재료 방사능 검사는 2022년 1719건에서 2024년 2676건으로 1.5배 증가했다. 2023년부터는 6개 어린이집 납품 수산물도 포함시켜 총 794건을 점검했다.

이 밖에도 도 전역의 균형적 검사를 위해 2024년 북부지원에 식품 방사능 검사 시스템을 구축해 총 506건을 검사했다.





도영숙 도 보건환경연구원 농수산물검사부장은 "경기도보건환경연구원은 감마핵종분석기 7대, 알파핵종분석기 1대, 액체섬광계수기 1대를 보유하고 있어, 정밀한 검사를 바탕으로 도민이 안심할 수 있는 방사능검사 능력을 갖추고 있다"고 말했다.





