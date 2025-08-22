파멜라 멜로이 전 NASA 부국장, 한화 '우주의 조약돌'서 특별강연

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"민간·국제 협력이 우주 탐사 미래 열 것"

세계적 우주 탐사 리더이자 미국항공우주국(NASA·나사) 전 부국장인 파멜라 멜로이가 한국을 찾아 청소년들에게 미래 비전을 전했다.

멜로이 전 부국장은 21일 대전 KAIST 본원에서 열린 '우주의 조약돌' 특별 프로그램에서 수료생과 참가자 100여명을 대상으로 강연을 진행했다. '우주의 조약돌'은 한화 스페이스 허브와 KAIST가 공동 운영하는 우주 인재 육성 프로그램으로, 이번 행사는 수료생을 위한 특별 강연으로 마련됐다.

파멜라 멜로이 전 나사 부국장(오른쪽)이 21일 대전 KAIST 본원에서 우주 인재 육성 프로그램 '우주의 조약돌' 수료생을 만나 특별강연을 하고 있다. 한화 제공

공군 조종사 출신으로 5000시간 이상 비행 경력을 보유한 멜로이 전 부국장은 나사 우주비행사로 선발돼 3차례 우주왕복선 임무를 수행했으며, 여성으로는 2번째로 사령관을 맡아 디스커버리호를 지휘했다. 그는 2021년 나사 부국장에 취임해 미국의 우주 정책과 심우주 탐사 계획을 총괄했다.

강연에서 멜로이 전 부국장은 국제우주정거장 미션 경험과 글로벌 협력 사례를 소개하며 "민간과 국제 파트너십이 우주 탐사의 미래를 여는 핵심"이라고 강조했다. 또 "여러분이 걸어갈 길이 곧 인류의 다음 우주 여정이 될 것"이라며 참가자들을 격려했다.





한화 측은 이번 프로그램을 통해 참가자들이 KAIST 교수진과 멘토, 기수별 수료생들과 지속적으로 교류하며 우주 산업의 최신 동향을 접하고 진로 탐색에 실질적인 도움을 받을 수 있도록 지원할 계획이다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

