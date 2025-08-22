풀무원, 실온면 시장 진출…면 포트폴리오 확장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

실온면 4종 출시

생면같은 면발과 '산취 저감화 기술' 적용 특징

풀무원식품이 실온면 4종(짜장, 짬뽕, 우동, 칼국수)을 출시하며 실온면 시장에 본격 진출했다고 22일 밝혔다.

풀무원은 그동안 냉장면을 중심으로 면 간편식 포트폴리오를 운영해 왔다. 사업 영역을 확장하고 면 간편식(HMR) 시장 업그레이드를 위해 이번에 실온면을 새롭게 선보였다는 설명이다. 일반적으로 실온면은 소비기한이 길어 보관이 편리하다는 장점이 있다. 온라인 구매와 비축형 소비가 늘고 있으며, 고품질 실온면 간편식에 대한 수요도 지속적으로 증가하고 있다.

풀무원식품 실온면 4종(짜장, 짬뽕, 우동, 칼국수). 풀무원

풀무원 신제품의 가장 큰 차별점은 면의 품질이다. 실온면에서는 접하기 어려웠던 고품질의 면으로 갓 삶아낸 생면처럼 탄력 있고 쫄깃한 면발을 구현한 것이 특징이다. 또한 실온면 특유의 신맛도 '산취 저감화 기술'을 적용해 크게 줄였다. 실온면은 보존성 확보를 위해 강한 산에 담가 균을 억제하는데, 풀무원은 신기술을 개발해 이를 개선했다. 풀무원은 면의 품질을 높이는 동시에 제품 본연의 맛과 풍미도 살렸다.

이번 신제품은 중화요리면 2종(짜장·짬뽕)과 우동, 칼국수 총 4종으로 출시된다. '직화 볶음짜장(2인·7980원)', '직화 볶음짬뽕(2인·7980원)', '가쓰오우동(2인·6480원)', '멸치칼국수(2인·6480원)' 구성이다.





풀무원식품 관계자는 "냉장면 노하우를 발휘해 실온면 신제품을 선보이고 실온면 시장에 본격 진입하게 됐다"면서 "우선 올해는 신제품 4종을 안착시키고, 장기적으로는 운영 품목을 확대해 실온면 간편식 시장 규모를 키워나가겠다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

