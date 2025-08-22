"상해종합지수 10년만 최고치…중국, 머니무브 시작"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"중국주식 비중확대 의견을 유지"

신한투자증권은 22일 보고서를 통해 중국 시장이 안전 자산에서 주식시장으로의 '머니무브'가 시작됐다고 분석했다. 중국 증시가 단기 반등을 넘어 구조적 강세장으로 전환될 가능성이 높다는 전망이다.

중국 주식시장의 상승세가 두드러진다. 상해종합지수는 3770포인트를 돌파하며 10년 만의 최고치를 기록했다. 최근 주식시장을 주도하는 수급은 개인이다. 보고서에 따르면 7월 A주 신규계좌 개설은 196.4만좌로 전년동기대비 70.5% 급증했다. 최근 7거래일 A주 거래대금은 모두 2조위안을 넘어서며 역대급 매수세를 기록했다.

AD

신승웅 연구원은 중국 주식시장의 상승세 배경에는 저금리가 있다고 봤다. 신 연구원은 "중국 가계의 대표적 재테크 수단인 이재 상품(MMF) 수익률은 1.1%에 그친다. 2010년대 초중반 출시 당시 7%에 달했던 점을 감안하면 격세지감"이라면서 "예금금리는 0.95%로 사상 첫 0%대에 진입했다. 반면 CSI300의 리스크프리미엄은 6.3%에 달한다. 주식시장으로 머니무브가 이어지는 배경"이라고 진단했다.

중국 시장은 안전자산에서 주식시장으로 자산이 옮겨가며, 구조적인 강세장을 견인할 것으로 전망된다.

신 연구원은 "중요한 점은 머니무브가 이제 막 시작됐다는 점"이라면서 "지난 몇 년간 과잉 유동성이 안전자산에 얼마나 쌓였는지 살펴보면 7월 말 가계예금은 160.9조위안(약 3.1경원)으로, 2010~2019년 추세선을 기준으로 산출한 정상 경로 107.0조위안(약 2.1경원)을 크게 상회한다"고 분석했다.

그러면서 "초과 유동성은 약 33.5%에 해당하며, 절대 규모로는 53.9조위안(약 1.0경원)에 이른다. 2024년 명목 GDP가 134.9조위안, 현재 주식시장 시가총액이 100조위안 수준인 점을 감안하면 천문학적인 규모"라고 덧붙였다.

신 연구원은 "최근 주식시장 강세로 가격 부담이 커졌지만 머니무브에 기반한 추세 상승 흐름은 지속될 것으로 본다"면서 "단기적으로는 기술적 저항과 변동성 확대가능성이 상존하나 이는 상승 과정에서 불가피한 조정"이라고 했다.





AD

이어 "안전자산에 쌓인 초과 유동성이 주식시장으로 이동한다면 단기 반등을 넘어 구조적 강세장으로 전환될 가능성이 높다는 판단이다. 중국주식 비중확대 의견을 유지한다"고 말했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>