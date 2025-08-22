부산시교육청, 에코델타시티 통학로 안전 점검… “2029년까지 학교 신설 차질없이 추진”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산시교육청이 2학기 개학을 앞두고 강서구 에코델타시티 내 대저중앙초 인근 통학로 안전 점검에 나섰다.

공동주택 공사가 한창인 지역 특성을 고려해 학생들의 안전한 통학 환경을 확보하기 위한 조치다.

김석준 교육감이 에코델타시티 대저중앙초 인근 통학로 안전점검을 펼치고 있다. 부산시교육청 제공

김석준 부산시교육감은 지난 21일 오후 교육청과 학교 관계자 10여명과 함께 에코델타시티를 찾아 통학로 현장을 둘러보고 안전 실태를 점검했다. 교육청은 학생 주요 통학 동선과 교통안전 시설, 통학버스 하차 지점을 점검한 뒤 드러난 문제점은 관계기관과 협력해 신속히 개선키로 했다.

대저중앙초는 2018년 학생 수 감소로 폐교됐다가 올해 3월 에코델타시티로 이전·재개교한 학교다. 주변에 공동주택 건설이 이어지고 있어 통학 안전 관리가 중요한 상황이다.

부산시교육청은 2025년까지 통학로 개선을 위해 ▲부산시·자치구에 56억원 사업비 지원 ▲학교 부지 활용 통학로 정비 ▲통학 위험학교 안전지킴이 배치 ▲'등굣길안심e' 시스템 운영 등 대책을 추진 중이다.

김 교육감은 "아이들이 웃으며 안전하게 다닐 수 있는 등하굣길을 만드는 것이 최우선 과제"라며 "지자체와 긴밀히 협력해 학생 안전을 지키겠다"고 강조했다.

이날 김 교육감은 최근 중앙투자심사를 통과한 (가칭) 에코3 유치원과 초등학교, 에코1 중학교 설립 예정 부지도 함께 점검했다.





시교육청은 올해 3월 유치원 1개원, 초등학교 1개교, 중학교 1개교를 개교한 데 이어, 2029년까지 유치원 5개원, 초등학교 5개교, 중학교 3개교, 고등학교 1개교, 특수학교 1개교를 신설한다는 계획이다.





