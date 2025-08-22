서초구, ‘구청장배 꿈나무 수영대회’ 24일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

초등학생 300명 참가…성황 예고

서울 서초구(구청장 전성수)가 오는 24일 오전 10시 서초종합체육관 실내수영장에서 ‘제31회 서초구청장배 꿈나무 수영대회’를 개최한다.

서초구 제공.

이 대회는 관내 초등학생을 대상으로 하며, 어린이들의 체력 증진과 수영 인재 발굴을 목적으로 마련됐다. 특히 이번 대회는 참가 접수를 시작한 지 불과 2시간 만에 정원 300명이 마감될 정도로 높은 관심을 모으며, 서초구를 대표하는 생활체육 행사로 자리매김했다.

경기는 학년별·종목별·성별로 나눠 치러진다. 개인전은 1~2학년은 25m, 3~4학년 및 5~6학년은 각각 50m 거리에서 자유형, 배영, 평영, 접영으로 진행된다. 또한 혼계영은 학년 구분 없이 남·여 각 팀을 구성해 50m×4명 릴레이 방식으로 펼쳐진다.

종목별 1~3위 입상자에게는 상장과 메달이 수여되며, 단체전 우승팀에게는 트로피와 메달이 주어진다. 시상식은 경기 종료 직후 바로 진행되며, 모든 참가자는 현장에서 비치되는 QR코드를 통해 본인의 기록을 곧바로 확인할 수 있다.





전성수 서초구청장은 “이번 대회는 서초의 꿈나무들이 땀과 노력의 가치를 배우고, 도전을 통해 한층 성장하는 장이 될 것”이라며, “앞으로도 서초의 꿈나무 선수들이 스포츠를 통해 자신의 꿈을 키우고 미래로 나아갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

