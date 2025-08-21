"10년 전보다 싸다"…대형마트 3사, 가을 햇꽃게 최저가 경쟁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

100g당 760원까지 내려

서해안 꽃게 금어기 해제를 맞아 대형마트 업계가 가을 햇꽃게 최저가 판매 경쟁에 들어간다.

이마트·홈플러스·롯데마트 등 대형마트 3사는 서해안 꽃게 금어기(6월21일~8월20일)가 풀리는 첫날인 21일부터 가격 경쟁에 나섰다.

서울 한 대형마트 꽃게 판매대 앞에 시민들이 줄을 지어 기다리고 있다. 연합뉴스.

이마트는 22~24일 사흘간 신세계포인트를 적립한 고객에게 가을 햇꽃게를 100g당 760원에 판매한다. 활꽃게(산꽃게)와 빙장꽃게(얼음에 저장한 꽃게)를 모두 같은 가격에 판매하는데, 당초 행사 가격을 788원으로 정했다가 하향 조정했다.

이마트, 22~24일 활꽃게·빙장꽃게 동일가 판매

이러한 가격은 2015년 이후 가장 낮은 수준이라고 이마트는 강조했다. 또 오는 25~28일에는 가을 햇꽃게를 신세계포인트 적립 시 100g당 985원에 판매할 예정이다.

트레이더스와 에브리데이도 오는 28일까지 꽃게를 최대 40% 할인해 선보인다．

이마트는 행사 기간 전체 8일 동안 꽃게 150t 이상을 공급할 계획이다. 이를 위해 선박 약 50척과 협업해 직거래 네트워크를 형성하고 최대 물량을 확보했다.

홈플러스, 빙장꽃게 780원·활꽃게 1090원

홈플러스의 경우 빙장꽃게를 활꽃게보다 저렴한 가격에 판매한다. 22~24일 행사 카드로 결제하면 빙장꽃게를 100g당 780원에 구입할 수 있다. 이는 당초 책정된 790원보다 10원 내린 것이다.

홈플러스 관계자는 "10년 전 금어기 해제 주간 전단 가격이 100g에 980원이었는데, 지금은 그때보다 저렴한 수준"이라고 말했다. 이 기간 판매하는 빙장 햇꽃게 물량은 20t이고, 1인당 1㎏만 구매할 수 있다.

또 홈플러스는 27일까지 활꽃게(냉수마찰 기절꽃게)를 행사 카드로 결제 시 100g당 1090원에 판매한다. 이와 함께 25~27일 홈플러스 온라인에서는 냉수마찰 기절꽃게 100g당 최저 905원에 판매한다.





롯데마트는 오는 27일까지 활꽃게를 100g당 992원에 내놓는다. 이밖에 쿠팡도 로켓프레시 산지 직송 꽃게 기획전을 열 예정인데, 판매가는 아직 정해지지 않았다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

